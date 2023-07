Myrta Merlino al posto di Barbara D’Urso a Canale 5

Chi è Myrta Merlino, la conduttrice che prenderà il posto di Barbara D’Urso: dopo 15 anni la conduttrice non sarà più il volto del pomeriggio di Canale 5

Con un comunicato ufficiale diffuso lo scorso sabato, Mediaset ha annunciato che Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio 5. Una notizia a sorpresa per molti, ma non per tutti. Già da un po’, infatti, giravano voci della fine del rapporto lavorativo tra la conduttrice e l’azienda. Il contratto “dell’artista è in essere fino a dicembre 2023“, si legge nella nota. “Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

BARBARA D’URSO LASCIA POMERIGGIO 5

Come anticipato qualche mese fa da Dagospia, sembra che Barbara D’urso abbia rifiutato l’offerta di rinnovo ricevuta da Madiaset per iniziare una nuova avventura lavorativa. La conduttrice avrebbe chiesto all’azienda un prime time su Canale 5, e dopo il rifiuto del Biscione, abbia quindi deciso di non rinnovare il contratto. Le reali motivazioni, tuttavia, non sono rese note. E mentre la sorella Daniela D’urso, sorella di Barbara, esprime il suo rammarico con veemenza sui social, è già spuntato fuori il nome di chi prenderà il posto della conduttrice nel pomeriggio di Canale 5.

Davide Maggio ha rivelato in anteprima che a prendere il posto di Barbara D’urso sarà Myrta Merlino. Secondo il noto blog, la firma del contratto sarebbe in divenuta d’arrivo. Più conferme si avranno il 4 luglio, quando Mediaset presenterà il suo palinsesto. Giornalista e conduttrice televisiva, Myrta Merlino è un volto noto di La7. Dal 2011 è stata al timone del talk show ‘L’aria che tira’, programma di attualità da lei stessa ideato.