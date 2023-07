Lugano LongLake Festival 2023 al via: ecco il programma dei concerti

Da Ben Harper a Salmo, da Gilberto Gil a Madame: al via la tredicesima edizione del Festival internazionale LongLake, uno dei più grandi open air urbani della Svizzera

Dal 7 al 23 luglio 2023 torna a Lugano il festival internazionale LongLake. La 13a edizione si presenta con una proposta artistica che unisce la grande musica sui palchi a un ricco calendario di eventi che si alterneranno per due settimane negli spazi verdi e urbani sul Lungolago della città svizzera, a pochi chilometri da Milano.

Il LongLake Festival è una manifestazione dall’anima musicale variegata, che propone ogni sera concerti con protagonisti della scena sia internazionale che svizzera, a cui si aggiungono performance gratuite, tra teatro, cabaret, proiezioni di film, conferenze, attività per famiglie, installazioni d’arte urbana, mercatini tematici e proposte di street food.

IL PROGRAMMA

VENERDì 7 – SABATO 8 LUGLIO

DUE SERATE DI CONCERTI GRATUITI DI GRANDE MUSICA IN PIAZZA DELLA RIFORMA

Venerdì 7 e sabato 8 luglio protagonista del Festival sarà Estival Jazz con due serate di concerti gratuiti in Piazza della Riforma, la piazza principale di Lugano. La line up ufficiale vedrà come ospiti Ben Harper, Gilberto Gil, Judith Hill, Stanley Clarke, Seun Kuti & Egypt 80, Mark Lettieri, Beppe Donadio.

Le prime note scelte per l’apertura ufficiale di Estival Jazz saranno affidate a Mark Lettieri, il virtuoso chitarrista americano membro degli Snarky Puppy, Chitarrista, compositore e turnista, vincitore di un Grammy. Grande ospite d’onore della serata sarà Ben Harper, vincitore di tre Grammy Awards e considerato uno dei maggiori esponenti della scena musicale internazionale. Ben Harper sarà in concerto insieme agli Innocent Criminals e sarà un’occasione speciale per ascoltare dal vivo i brani che lo hanno reso famoso e quelli dell’ultimo album “Bloodline Maintenance”, prodotto dallo stesso Harper insieme al collaboratore di lunga data Sheldon Gomberg. A concludere la prima serata sarà la cantautrice californiana Judith Hill, conosciuta per essere stata corista per alcuni dei più importanti gruppi e artisti americani, tra cui Stevie Wonder, The Roots, Michael Jackson ed Elton John. Nel 2013 Judith Hill partecipa a “The Voice” conquistando il pubblico con la sua voce espressiva, pastosa e piena di soul. Dopo questa esperienza riceve moltissima attenzione dai media, dal pubblico e da Prince, rimasto ammaliato dalla sua voce espressiva. Sul palco di Lugano Judith presenterà i brani dell’ultimo album da lei autoprodotto “Baby I’m Hollywood”, uno splendido mix di soul, meravigliose ballate per pianoforte e funk psichedelico.

La seconda serata di Estival Jazz inizierà con le note di Stanley Clarke. Vincitore di 4 Grammy e considerato una leggenda del jazz contemporaneo, è stato il primo bassista ad esibirsi come front man in tour mondiali, e il primo ad essere una star sia del basso elettrico che di quello acustico. Salirà sul palco con la sua nuova ed entusiasmante band 4EVER che enfatizza la legacy jazz fusion di gruppi storici come i Return To Forever, con i quali lui stesso ha collaborato. Fedele all’evoluzione del jazz elettrico, Stanley Clarke e i suoi giovani partner proporranno una potente combinazione di armonie e improvvisazioni jazz con influenze rock, funk, R&B, hip-hop e musica elettronica. La serata proseguirà con un ospite di assoluto prestigio: l’artista brasiliano Gilberto Gil che torna in concerto con il suo Aquele Abraço Tour, per festeggiare i 60 anni di carriera e 50 anni di tournée mondiale. Una carriera iniziata da giovanissimo negli anni Cinquanta ispirata dal bandoneon di Luis Gonzaga, dalla radio, e dalle processioni religiose della sua terra, il Nord-Est del Brasile. Poi l’arrivo della bossa nova con Joao Gilberto, un suono che partendo dal profondo del cuore del Brasile arriva ai palcoscenici di tutto il mondo. L’incontro con Caetano Veloso, con Gal Costa e Maria Bethania, una generazione di baiani all’apice del nuovo movimento musicale, la MPB, Musica Pupular Brasilera, di cui è uno dei padri fondatori. E poi le collaborazioni con alcuni dei mostri sacri del panorama internazionale, da Bob Marley a Stevie Wonder a Sting. Chiuderà la 43esima edizione di Estival Jazz il ritmo travolgente di Seun Kuti & Egypt 80. Seun Kuti è figlio di uno degli artisti più influenti del XX secolo, Fela Kuti, “The Black President”, rivoluzionario, musicista e attivista nigeriano, inventore dell’Afrobeat. La musica di Fela Kuti, scomparso ormai da diversi anni, continua a vivere grazie ai due figli. In un’epoca in cui l’afrobeat viene sempre più riscoperto e citato in molteplici ambiti musicali moderni, dall’hip hop alla techno ed a tutta la tropical music, Seun Kuti & Egypt 80 rappresentano l’autentica radice originale, ma rinvigorita dalla giovane energia e da una notevole apertura a collaborazioni e contaminazioni artistiche.

MARTEDì 11 LUGLIO

SALMO IN CONCERTO SULLA PIAZZA DEL LAC

Martedì 11 luglio alle 21:30, Piazza Luini ospiterà un altro grande artista della scena rap italiana: Salmo farà tappa sul lungolago di Lugano con il suo “Summer Tour” e sarà il protagonista assoluto di quello che si annuncia come un nuovo evento straordinario dell’estate luganese. Capace di scalare le classifiche italiane di vendita e di stream su Spotify e di riempire arene come lo Stadio San Siro, Salmo sarà il protagonista assoluto di una serata da non perdere nella quale salirà sul grande palco affacciato sul Lago di Lugano, allestito appositamente per la serata.

Biglietti in vendita su www.luganolac.ch

MERCOLEDì 12 LUGLIO

MADAME IN CONCERTO SULLA PIAZZA DEL LAC

Lugano diventa palcoscenico della grande musica, con la cantautrice italiana Madame che si esibirà in Piazza Luini il 12 luglio alle ore 21:30 nel suo nuovo tour estivo.

Dopo la sua seconda esperienza sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2023, la giovane artista vicentina ha annunciato i progetti dei prossimi mesi: prima l’uscita del suo nuovo album, il secondo della sua carriera; poi un nuovo tour, che la terrà impegnata per tutta l’estate. Il concerto è organizzato in collaborazione con MyNina Spettacoli, nell’ambito della rassegna estiva LAC en plein air.

Biglietti in vendita su www.luganolac.ch

14-17 LUGLIO

MUSICA AL PARCO CIANI, L’OASI VERDE NEL CENTRO DI LUGANO

Il programma musicale del Festival si sposterà dal 14 al 17 luglio all’interno nel suggestivo Parco Ciani con quattro serate di musica e concerti a pagamento.

Il programma vede ospiti il 14 luglio la band inglese The Hunna. Formatisi nel 2015, la band ha avuto un’ascesa al successo globale fulminea: il loro album di debutto del 2016, “100”, è diventato subito disco d’oro ed è entrato nella Top 20 del Regno Unito. Il successivo album “Dare”, uscito nel 2018, è salito ancora più in alto, permettendo alla band di costruirsi un’ottima reputazione nel panorama rock internazionale. Dal vivo, sono una delle band più forti del circuito, con una fanbase molto devota in grado di trasformare ogni concerto in un evento imperdibile. Ad aprire la serata saranno i Bumblebees, band ticinese che presenterà “Paper Boat”. Dopo di loro sarà la volta di Black Sea Dahu, nuovissimo progetto ideato dalla songwriter svizzera Janine Cathrein. L’impianto alt folk delle sue composizioni, ricchissime di splendidi ed elaborati arrangiamenti ed intuizioni sonore di alto livello sono la perfetta cornice per la vocalità di Janine, unica nella sua straordinaria timbrica ed estremamente flessibile nelle sue articolate seppur immediate melodie.

Il 15 luglio toccherà invece alla band post rock tedesca The Notwist, nata nel 1989 a Monaco, che vede all’attivo nove album che li ha resi uno dei principali gruppi di riferimento per il post-rock mondiale. Ad aprire la serata sarà la giovane cantante caraibica Samora che porterà sul palco un’interpretazione incredibilmente fresca, potente ed energica delle moderne vibrazioni antilliane. Seguiranno i Puts Marie, gruppo rock svizzero di Bienne consociuto per le sue performance intense sui palchi della Svizzera e dell’Europa, dal Transmusicales di Rennes al Printemps de Bourges, passando per l’Eurosonic in Olanda o il The Great Escape di Brighton. Chiuderà la serata il live set di Brian Zajak, in arte Fejká, pupillo di Christian Löffler che spazia dall’atmosfera morbida e sognante dell’elettronica ai ritmi duri e incisivi della techno.

Il 16 luglio sarà ospite del Festival Carl Brave, producer e cantante romano, istrionico e versatile che con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana. Carl Brave si esibirà con una band di undici elementi: sul palco sarà accompagnato da Mattia Castagna al basso, Lorenzo Amoruso e Massimiliano Turi alle chitarre, Simone Ciarocchi alla batteria, Lucio Castagna alle percussioni, Edoardo Impedovo e Gabriele Tamiri alle trombe, Marco Bonelli al sax, Matteo Rossi alle tastiere e Marta Gerbi e Francesco Sacchini ai cori.

Ad aprire la serata ci sarà Giuseppe Puleo aka Giuse The Lizia, cantautore di 21 anni nato e cresciuto a Bagheria in provincia di Palermo. L’artista presenterà il suo primo album di inediti “Crush”, in cui racconta i sentimenti veri e sinceri che caratterizzano la profondità e la conflittualità dei rapporti più autentici attraverso sfumature indie rock e urban.

A chiudere i concerti al Parco Ciani saranno i Coma Cose che si esibiranno il 17 luglio con uno show unico, che proporrà i migliori brani del duo: dalle canzoni già culto di “Inverno Ticinese” fino ai brani sanremesi, “Fiamme Negli Occhi” e “L’ADDIO”, passando per i recenti album “Un Meraviglioso Modo di Salvarsi”, “Nostralgia” e “HYPE AURA”. Ad aprira il concerto sarà Ele A, classe 2002, nata e cresciuta proprio a Lugano. Tutto quello che si può sapere di lei si trova nella raffica di barre rilasciate a una a una sul suo profilo Instagram e su YouTube: freestyle su basi old school o pop (da Wiz Khalifa a Walking On A Dream degli Empire Of The Sun). Il suo gusto street pop cela in realtà un manifesto amore per l’estetica del rap.

È possibile acquistare anche un abbonamento per tutte e quattro le serate al Parco Ciani a un prezzo di CHF 65.- (personale, non cedibile).

Maggiori informazioni qui: biglietteria.ch

19-23 LUGLIO

PIÙ DI 50 ARTISTI DI STRADA PER IL LUGANO BUSKERS FESTIVAL

Più di 50 artisti tra musicisti, attori, acrobati si alterneranno sui palchi e per strada da Piazza Manzoni al Parco Ciani, passando per il Lungolago, dal 19 al 23 luglio, per il Busker, un vero e proprio omaggio alla prestazione artistica di strada che chiuderà Festival con performance intense passando attraverso i generi più diversi. Tra gli atisti che si esibiranno: Arp Frique, Auroro Borealo, Bad Farini, Badabum, Cigarilla Disonasty, Comaneci, Degurutieni, Dj LeMox, Ermesinde, Faizal Mostrixx, Fomies, In.versione Clotinsky, Hirsute, Lálla Beau, Le Millipede, Ms. Hyde, OneManPier, Pufuleti, Scopamare, Scudetto, Solomon Levante, Udo Caramba, Van Couver, YAKU.

ALTRE PROPOSTE

Accanto alle proposte musicali, per tutta la durata del Festival la città di Lugano sarà animata da un calendario di eventi e proposte per tutti, tra teatro, cabaret, proiezioni di film, conferenze, attività per famiglie, installazioni d’arte urbana, mercatini tematici e proposte di street food.

Il LongLake Festival è una manifestazione organizzata dalla Divisione eventi e congressi della Città di Lugano.