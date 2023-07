Fuori il nuovo singolo di Moon Blue

Esce per 777 Music in partnership con Factory Flaws “All I Know (Is that)”, il nuovo singolo di Moon Blue, progetto dell’artista inglese George Appleton

Fuori per 777 Music in partnership con Factory Flaws All I Know (Is that) – il nuovo singolo di Moon Blue, progetto dell’artista inglese George Appleton, nato in UK. Durante la pandemia, il suo piano di trascorrere un anno in Giappone è stato ostacolato dai divieti di viaggio e dalla contea del Dorset si è trovato a vivere una vita romantica nella caratteristica città di Bologna. Si innamora, inizia a studiare l’italiano e scrivere pezzi indie pop delicati e lo-fi con tocchi di R&B e atmosfere psichedeliche. La musica è il suo modo per lasciare andare i pensieri nell’etere ed elaborare ciò che gli succede. Questo singolo è il primo di un EP di prossima uscita.

Il video, girato a Bologna e diretto da Federico Calzolari (Calzo), che accompagna l’uscita del brano, vede la partecipazione del protagonista della serie italiana Netflix “Summertime” Giovanni Maini, che l’artista ha incontrato per caso, chiacchierando è nata un’amicizia e la voglia di collaborare e realizzare qualcosa insieme.

Moon Blue racconta che: “All I Know (Is that) è una canzone che ho iniziato a scrivere un po’ di tempo fa, che è cambiata notevolmente una volta arrivato a Bologna quando ho ricominciato a scrivere musica con l’intenzione di far uscire qualcosa di nuovo.

Volevo scrivere una canzone che fosse super pop, ma con testi che riflettessero l’incertezza che sentivo in quel momento. Ero in ansia per molte cose, ma una fonte costante di sicurezza era la mia partner, e così il ritornello parla di questo – Babe I know that I’m feeling fine, and I know that you’ve been on my mind, all I know is that you bring me light, all I know is that I want you all the time, all the time, all my life – In definitiva, però, il sentimento prevalente della canzone è la speranza.

Moon Blue crea una miscela unica di canzoni d’amore pop-psichedelico con una scrittura vivida e melodie malinconiche che rimangono in testa per settimane.

Biografia

Moon Blue è il progetto artistico di George Appleton, nato in UK. Durante la pandemia, il suo piano di trascorrere un anno in Giappone è stato ostacolato dai divieti di viaggio e ha finito per scambiare le coste della contea del Dorset con una vita di vino e rose nella caratteristica città di Bologna. Si innamora, inizia a studiare l’italiano e scrivere pezzi indie pop delicati e lo-fi con tocchi di R&B e atmosfere psichedeliche. La musica è il suo modo per lasciar fluttuare i pensieri nell’etere ed elaborare ciò che gli succede.

Gli scorci della sua nuova vita sono diventati la tela per la sua musica sincera e le sue creazioni romantiche e intime hanno presto attirato l’attenzione degli addetti ai lavori con il suo singolo di debutto nel 2021. É avvenuta così la firma con 777 Music (boy pablo, FUR, Chasu) e con la label Factory Flaws. Questo singolo è il primo di un EP di prossima uscita.