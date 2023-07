Stasera su Rai 4 il film “Resurrection”: ecco la trama

Al via il ciclo “Serial Killer” in prima serata su Rai 4: in onda “Resurrection” con protagonista Christopher Lambert, ecco la trama del film

Un nuovo ciclo cinematografico in prima serata che accompagnerà gli spettatori per il mese di luglio: è “Serial Killer”, dedicato ai film thriller che affrontano le storie di assassini seriali, ispirati a fatti reali oppure creati appositamente per l’intrattenimento cinematografico.

Domenica 2 luglio alle 21.20 su Rai 4 si inizia con il film “Resurrection”, diretto nel 1999 dal regista di “Highlander” e “Resident Evil: Extinction”, Russell Mulcahy. Una serie di inquietanti omicidi sta sconvolgendo Chicago: le vittime presentano sempre una parte del corpo amputata di cui non c’è traccia sul luogo del delitto e sui corpi sono incisi dei numeri romani.

L’agente John Prudhomme comincia ad indagare con il collega ispettore Hollinsworth e ben presto si rende conto che l’assassino sta cercando di ricostruire il corpo di Gesù Cristo in tempo per la Resurrezione pasquale, a cui mancano solo tre settimane. Christopher Lambert è il protagonista di un thriller ad altissima tensione che segue l’orma di “Seven” per portare in scena il diabolico e inquietante piano di un imprendibile serial killer che interpreta a modo suo le Sacre Scritture. Nel cast, in un piccolo ruolo, c’è anche il regista di “Videodrome” e “La Mosca” David Cronenberg.