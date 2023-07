Regusto avvia la prima campagna di Equity Crowdfunding su WeAreStarting

Regusto, PMI innovativa e Società Benefit leader in Italia per la gestione delle donazioni e per la riduzione dello spreco, lancia campagna di Equity Crowdfunding su WeAreStarting

Regusto è il primo portale per la gestione delle donazioni e dello spreco basato su un modello innovativo di sharing for charity che sfrutta la tecnologia blockchain per garantire trasparenza e tracciabilità nella gestione dei flussi di denaro e merci. Le aziende alimentari e non alimentari possono donare e vendere i propri prodotti a rischio spreco attraverso la piattaforma gratuita di Regusto. L’azienda digitalizza e calcola gli impatti generati a livello sociale e ambientale, convertendo i dati generati in impact token certificati in blockchain e da RSM International. L’Impact Token rende evidente e certifica l’Impatto Positivo generato nel territorio grazie al ciclo virtuoso di donazione e ridistribuzione dei prodotti a rischio spreco e consente di mantenere gratuito l’utilizzo della piattaforma per tutti i soggetti coinvolti. I dati certificati di impatto ambientale e sociale posso essere inseriti dall’azienda nel proprio bilancio di sostenibilità.

Fino alla fine di agosto sarà possibile investire nell’azienda in cambio di quote di capitale. L’obiettivo minimo della campagna è di 100.000 € con un massimo di 300.000 €. Per ogni euro investito l’azienda si impegna a certificare la distribuzione di un pasto equivalente (pari a 0,5 kg di cibo) nel territorio italiano con un beneficio anche a livello ambientale in termini di CO2 evitata (non emessa), acqua e suolo risparmiati. Per avere un’idea in termini ambientali equivale a:

• Tenere una lampadina accesa per 10 ore

• Fare una doccia

• Fare un lavaggio in lavastoviglie

• Tenere un freezer in attività 2 ore

• Percorrere 3 km con un’auto a benzina (13 km con 1 litro)

Tra gli step futuri dell’azienda, identificata nel 2022 come Best Performer dell’economia circolare da Confindustria, c’è l’espansione nazionale, l’implementazione tecnologica, l’inserimento di nuovi indicatori ambientali e sociali e l’internazionalizzazione a partire dal 2024.

500 aziende partner (5000% in 24 mesi), tra cui: Rovagnati, Esselunga, Selex, Conad, CAMST, CIR Food, Leroy Merlin, Samsung, Moleskine, una rete di 750 enti non-profit (+960% in 24 mesi) tra cui Croce Rossa, Banco Alimentare, Caritas e 26 Comuni italiani (Milano, Roma, Perugia, Napoli, ecc.) Oggi il network di Regusto è composto da oltre(5000%in 24 mesi), tra cui: Rovagnati, Esselunga, Selex, Conad, CAMST, CIR Food, Leroy Merlin, Samsung, Moleskine, una rete di(+960% in 24 mesi) tra cui Croce Rossa, Banco Alimentare, Caritas e(Milano, Roma, Perugia, Napoli, ecc.)

200 tonnellate di beni alimentari e non alimentari. L’impatto sociale e ambientale generato da Regusto oggi conta il recupero e la distribuzione di oltre 8,5 milioni di pasti equivalenti, 7000 tonnellate di CO2 evitata e più di 10 milioni di metri cubi di acqua risparmiata grazie al mancato rifiuto del prodotto. Ogni mese attraverso la piattaforma gratuita di Regusto vengono donate oltredi beni alimentari e non alimentari.

Marco Raspati, Ceo e co-founder di Regusto, commenta: “Il mercato a cui si rivolge Regusto è quello CSR che a oggi in Italia ha un valore di oltre 2,2 miliardi e che conta una spesa minima per azienda di 240.000 €. La nostra attività si inserisce nel più ampio settore del Waste Management, food e non food, alla pari di importanti realtà a livello internazionale che negli ultimi anni sono cresciute in maniera esponenziale anche grazie a operazioni di acquisizione e fundraising di rilievo, portando un valore di oltre 260 milioni € negli ultimi 3 anni. Investire in Regusto significa investire sul futuro più sostenibile del nostro Pianeta, in termini di benefici ambientali, sociali ed economici per imprese e singoli cittadini”. commenta:

https://www.wearestarting.it/offering/regusto Tutte le informazioni sulla campagna di Equity crowdfunding sul sito: