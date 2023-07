Maersk e Barry Callebaut: accordo sulle fave di cacao in Malesia

Maersk e Barry Callebaut Group, leader mondiale nella produzione di cioccolato e prodotti a base di cacao di alta qualità, hanno avviato una partnership per la Malesia

A.P. Moller – Maersk e Barry Callebaut Group, leader mondiale nella produzione di cioccolato e prodotti a base di cacao di alta qualità, hanno avviato una partnership a lungo termine per la costruzione e la gestione di un nuovo magazzino di stoccaggio e spedizione di semi di cacao Built-To-Suit in Malesia. La cerimonia di inaugurazione di questa struttura dedicata si è tenuta a Pasir Gudang, in Malesia, il 18 maggio scorso.

Questo magazzino supporta la crescita strategica di Barry Callebaut per fornire costantemente prodotti e servizi di cacao e cioccolato di alta qualità ai propri clienti in Malesia e nella regione Asia-Pacifico. È anche una testimonianza dell’ambizione di Maersk di espandere gli attuali servizi logistici via mare e via terra in una soluzione logistica integrata end-to-end per i suoi clienti.

Situato nel distretto di Johor Bahru, la principale zona industriale della città di Pasir Gudang, vicino al porto di Johor, questo nuovo impianto multipiano è uno dei più grandi magazzini di semi di cacao del sud-est asiatico.

Si estende su una superficie di oltre mezzo milione di metri quadrati e ha un design adatto allo scopo, con l’efficienza operativa come priorità. Si trova inoltre a un chilometro di distanza dalla fabbrica di lavorazione del cacao di Barry Callebaut a Pasir Gudang, in Malesia. Dal gennaio 2022, Maersk ha collegato la catena di approvvigionamento di Barry Callebaut dalle origini della coltivazione del cacao in Africa agli stabilimenti in Asia-Pacifico attraverso servizi di logistica marittima e terrestre.

L’impianto di stoccaggio e spedizione Built-To-Suit dovrebbe essere completato entro la fine del secondo trimestre del 2024. Sarà dotato di tecnologie all’avanguardia e di soluzioni sostenibili come tetti a pannelli solari, luci a LED e ventilazione naturale, che migliorano l’impatto ambientale.