“Ma la notte si…!”: a Capannori Panariello vs Masini

A Capannori (Lucca) torna la manifestazione “…Ma la notte si’!”: il primo appuntamento è quello del del 13 luglio con Giorgio Panariello e Marco Masini

Torna anche quest’anno l’attesissima manifestazione “…Ma la notte si’!” che si svolgerà nel grande spazio verde situato sul retro del palazzo comunale di piazza Aldo Moro, promossa dal Comune e organizzata da LEG Live Emotion Group.

A breve l’annuncio del calendario della manifestazione con tutti gli eventi in programma.

Il primo appuntamento è quello del del 13 luglio con Giorgio Panariello e Marco Masini.

Marco, Giorgio, come nasce questo spettacolo?

Giorgio: È da tempo che sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio nuovo show e sono contento che, fra tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, Marco sia stato l’unico che ha detto sì… E questo me lo ricorderò per tutta la vita.

Marco: Ringrazio Giorgio per aver accettato l’invito nel mio spettacolo, così mi dà modo di riposare la voce e fa due battute fra una canzone e l’altra.

Giorgio: Vorrei tranquillizzare il pubblico, in questo mio nuovo spettacolo, durante le canzoni di Marco, organizzerò una tombolata con ricchi premi.

Panariello VS Masini, lo strano incontro fra due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Due artisti che, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia.

Marco: Allora vi aspettiamo nel mio spettacolo quest’estate! Sono già aperte le prevendite dei biglietti!

Giorgio: … e delle cartelle della tombola!

Disponibili i biglietti in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

Per informazioni: www.ticketone.it