Joggers e felpe firmate Malo: capi furbi da mettere in valigia

Il leisurewear pregiato e sofisticato firmato Malo Cashmere: joggers e felpe in cashmere o cotone makò da mettere in valigia

Capi comodi, funzionali e allo stesso tempo sofisticati e realizzati con fibre pregiate: il leisurewear della collezione PE23 di Malo Cashmere è la soluzione perfetta da mettere in valigia per un fine settimana in montagna o al mare. Linee morbide e confortevoli sono protagoniste insieme a materiali pregiati come il cashmere e il cotone makò.

Il cashmere, fibra principe della storica maison fiorentina, è un filato resistente e confortevole. Malo sceglie solo il cashmere della migliore qualità per realizzare i suoi capi, un materiale molto versatile adatto a tutte le stagioni, morbido, caldo e isotermico. Il puro cashmere lavorato da Malo è per natura elastico e resiliente, ha proprietà uniche come la tenuta della forma, la durabilità, la densità, la morbidezza al tatto e il calore equilibrato alla temperatura corporea.

Il cotone makò, un materiale naturale di altissima qualità di provenienza egiziana. Le sue caratteristiche sono le fibre extra lunghe (pari a 33 mm e più), la morbidezza, la lucentezza della seta e una consistenza resistente e delicata.

I joggers e le felpe con zip, con o senza cappuccio, firmate Malo Cashmere sono il “capo furbo” per le fresche serate estive o per le giornate in montagna. Sono versatili, ricercati ed essenziali e la cura di ogni dettaglio li rende un piccolo capolavoro di semplicità. Che siano in pregiato cotone makò o in purissimo cashmere, la linea confortevole li rende capi ideali per il tempo libero e i momenti di relax.

Le proposte leisurewear di Malo Cashmere fanno parte della collezione PE23 “L’Arte della Terra”. Una collezione che si ispira alla trasformazione e alla modellazione degli elementi, alla pazienza di chi lavora per creare bellezza. Suggestioni e paesaggi dalla culla dell’umanità, l’Africa, da dove ogni cosa ha avuto origine. Come un artigiano modella l’argilla per creare un raffinato vaso, le fibre dei materiali più preziosi sono lavorate dalle esperte maestranze per creare capi senza tempo. Le tradizioni degli intrecci Masai e i colori degli orizzonti sabbiosi della madre Africa prendono vita in capolavori artigiani che convivono con sostenibilità e stile eterno.