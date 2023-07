In vendita la limited edition Saugella “#BeYou”

La limited edition Saugella “#BeYou” è disponibile in farmacia e nei migliori on-line store dedicati al benessere intimo al prezzo consigliato di € 9,99

Saugella, il brand di Mylan – A Viatris Company, che da oltre 40 anni sostiene il benessere intimo “al femminile”, ha pensato ad un’iniziativa che abbracci tutte le sfumature dell’essere donna ogni giorno.

Proprio da questa idea nasce infatti “#BeYou”, un’edizione limitata composta da un flacone di Saugella Dermoliquido da 500ml e una a scelta tra tre diverse pochette omaggio, dedicate a tutte le donne che si sentono forti, chic o romantiche. Le pochette si differenziano non solo per colori e grafiche ma anche per il contenuto: Saugella sa bene che i bisogni delle donne possono essere diversi, per questo in ogni pochette si trova un assortimento di prodotti adatti a chi, nella propria igiene, ha bisogno di più protezione, comfort o delicatezza.

Da sempre vicina alle donne di tutte le età, Saugella si occupa di benessere intimo a 360° gradi facendo proprio il concetto di “Femminile singolare”. Ogni donna è femminile singolare nella quotidianità come nell’intimità, ma anche nei diversi momenti della propria vita. È per questo che la nuova promo, oltre all’apprezzato Dermoliquido da 500ml, presenta all’interno di ogni pochette una differente minisize di detergente intimo specifico, dei campioni di salviette intime e un assortimento di assorbenti.

La limited edition “#BeYou” si compone di:

• Saugella DERMOLIQUIDO: Detergente intimo da 500ml per il benessere quotidiano di ogni donna. Con estratto di Salvia Officinalis, svolge un’azione rinfrescante, tonificante e anti-odore.

• Pochette BE POWER : Pochette con grafica dedicata all’iniziativa, contenente una minisize di Saugella Protezione Attiva da 50ml, due salviette per l’igiene intima Saugella Protezione Attiva e due assorbenti giorno. Con estratto di Thymus Vulgaris, il detergente intimo e le salviette della linea Protezione Attiva sono particolarmente indicati durante il ciclo mestruale, la gravidanza e il post parto, oltre a essere perfette quando si frequentano piscine, palestre e spiagge.

• Pochette BE CHIC: Pochette con grafica dedicata all’iniziativa, contenente una minisize di Saugella Idraserum da 50ml, due salviette per l’igiene intima Saugella Dermoliquido e due assorbenti giorno. Con Latte di Avena e Maltodestrine, il detergente intimo aiuta a idratare mentre deterge ed è particolarmente indicato in caso di secchezza e di sensibilità a detergenti aspecifici.

• Pochette BE LOVED : Pochette con grafica dedicata all’iniziativa, contenente una minisize di Saugella Poligyn da 50ml, due salviette per l’igiene intima Saugella Poligyn e due assorbenti giorno. Con estratto di Camomilla e Bisabololo, il detergente intimo e le salviette della linea Poligyn offrono un’azione emolliente e lenitiva e sono pensate appositamente per un uso quotidiano durante la menopausa e a tutte le età in caso di fastidio da secchezza.

La limited edition Saugella “#BeYou” è disponibile in farmacia e nei migliori on-line store dedicati al benessere intimo al prezzo consigliato di € 9,99.

La promozione, in corso, è valida fino a fine Agosto 2023.