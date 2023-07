Fuori la nuova versione di “Panta rei”, brano storico di Luca Caperna

“Panta rei”, il brano storico di Luca Caperna, riproposto in una nuova versione: è disponibile online sulle piattaforme digitali

Il cantautore Luca Caperna presenta una nuova versione del suo brano storico Panta rei, disponibile in tutte le piattaforme di streaming. Pubblicato nel 2013 all’interno dell’album Ma se chiudi gli occhi Panta rei rappresenta in assoluto il primo brano composto da Caperna, un trionfo di riferimenti alla filosofia platonica e aristotelica mescolati con rapide istantanee di un amore ormai andato.

L’artista ci racconta come è nato il brano e cosa lo ha spinto a riproporlo a distanza di anni: “Nel Gennaio del 2023 pubblicherò il mio nuovo album in cui raccolgo alcune delle mie composizioni a cui sono più legato, rivisitate in una nuova versione. Ovviamente non poteva mancare Panta rei, il primo brano in assoluto che ho composto quando a malapena riuscivo a diteggiare i primi accordi sulla chitarra, e il primo brano che ho eseguito in pubblico nell’estate del 2013. Avevo da poco iniziato a studiare filosofia a scuola e da subito ho capito che avrei voluto studiarla anche in seguito. Nello stesso periodo stavo vivendo la mia prima relazione importante che in un modo o nell’altro ha cambiato il corso della mia vita, date che anche grazie a questa ho iniziato a scrivere canzoni. Ho sentito quindi il bisogno naturale di scrivere una sorta di poesia giovanile in cui mettevo insieme queste mie due passioni, la filosofia e la mia ragazza dell’epoca. Il risultato è un testo che a distanza di anni mi accorgo che contiene anche alcune imprecisioni ma a cui non posso non essere legato. Cercai quindi di costruire una melodia che potesse adattarsi bene al testo, e non sapendo suonare alcuno strumento musicale canticchiavo a mente il ritornello del brano fino all’esaurimento! Ricordo bene quella sera trascorsa a registrare questa primordiale idea di melodia sul cellulare. Solo in seguito ho finalmente completato il brano quando ho iniziato a suonare la chitarra, anzi in realtà i primi tre accordi li ho imparati proprio cercando di eseguire questo brano. Insomma, credo di aver reso l’idea di quanto io tenga a questa canzone, ragione per cui dovevo assolutamente riproporla in una nuova luce nel mio prossimo album”.

LUCA CAPERNA è un cantautore italiano (Frosinone classe 1996) con all’attivo diverse pubblicazioni, in particolare sette album e numerosi singoli. DISCOGRAFIA – Ma se chiudi gli occhi (2013)

– Il mio viaggio per la vita (2014)

– Faccio il quinto (2016)

– Ali di carta (2018)

– All my love (2020)

– Venti venti (2020)

– Bidù (2022)