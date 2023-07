È online Calabria Experience: una community autogestita per aiutare i turisti

È online Calabria Experience: una community autogestita dai cittadini per aiutare i turisti a conoscere la regione e le sue meraviglie

È online Calabria Experience (www.calabriaexperience.org), si tratta di una community che ha l’ambizione di aiutare quanti desiderano visitare la Calabria e non la conoscono offrendosi come aiuto per i turisti ma anche per i tanti residenti che non conoscono l’intera regione. Registrandosi al sito, infatti, è possibile accedere all’area “Chiedilo a noi” ed avanzare richieste, consigli o suggerimenti per un viaggio in Calabria.

Nel sito è possibile anche accedere alle diverse informazioni sulla Calabria: le spiagge, l’enogastronomia, i parchi nazionali e marini, l’archeologia ed il patrimonio storico, le chiese ed i santuari e tanto altro. Così come vi è un’area in cui per il visitatore è possibile cosa fare in Calabria: dal cicloturismo al trekking, dalle immersioni al rafting, dal kite surf al golf, ai maneggi, ecc.

Il portale, tuttavia, riesce anche a far partecipare i visitatori innanzitutto consentendogli di poter lasciare un feedback (un commento), sulla loro esperienza in Calabria ma anche permettendogli di condividere contenuti multimediali sulla regione che hanno visitato. Non solo vi è la possibilità di poter conoscere tutti gli eventi presenti in Calabria nei prossimi mesi ma c’è anche la possibilità di segnalarne altri.

C’è poi un’area news e, soprattutto, un’area Blog dove saranno pubblicati diversi approfondimenti utili soprattutto a coloro i quali vogliono veramente conoscere una regione che di fatto resta la più misteriosa d’Italia e che resta, senza dubbio, in larga parte sconosciuta anche agli stessi calabresi che vi abitano e non la conoscono fino in fondo.

Infine, sarà possibile seguire i canali social di Calabria Experience su Facebook, Instagram e Tik Tok per riuscire ad apprezzare ancora di più una regione che ha tante bellezze nascoste da mostrare che certamente lasceranno senza parole più di qualcuno.

«Calabria Experience è un organo di promozione e valorizzazione della Calabria autogestito, nel senso che sono semplicemente i cittadini residenti ed i turisti che spontaneamente ed autonomamente pubblicano contenuti utili a far conoscere questa regione» – dichiara l’Ing. Informatico Fabio Puglise, ideatore e fondatore si Calabria Experience, ma anche social media manager e Facebook Community Manager certificato.

«A seguito della registrazione sul sito – dichiara l’Ing. Fabio Pugliese – chiunque può interagire con la community per chiedere o per condividere informazioni utili. Questo progetto – conclude l’Ing. Pugliese – nasce anche con l’intento di far uscire l’immagine vera della Calabria con le sue bellezze, le sue tradizioni e tanto altro ancora che, purtroppo, in molti stentano a conoscere».