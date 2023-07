Diabete di tipo 2: benefici da diete a basso contenuto di carboidrati a base vegetale

Diabete di tipo 2: le diete a basso contenuto di carboidrati a base vegetale sono associate a un minor rischio di mortalità

Nelle persone che soffrono di diabete di tipo 2 le diete a basso contenuto di carboidrati a base vegetale, incentrate sui macronutrienti di cereali integrali, frutta e verdura, sono associate a un minor rischio di mortalità, secondo quanto emerso in uno studio pubblicato sulla rivista Diabetes Care.

«È risaputo che il mantenimento di una dieta di qualità superiore è importante per la salute» ha dichiarato il primo autore Yang Hu, ricercatore associato presso il dipartimento di nutrizione della Harvard T.H. Chan School of Public Health. «I nostri risultati hanno riaffermato questo concetto e dimostrato che un’alta qualità della dieta a basso contenuto di carboidrati potrebbe conferire benefici significativamente maggiori rispetto a una dieta di qualità inferiore».

Valutazione di cinque diverse modalità di dieta a basso contenuto di carboidrati

I ricercatori hanno raccolto dati dai partecipanti al Nurses’ Health Study e allo Health Professionals Follow-up Study su adulti senza diabete al basale che hanno sviluppato il diabete di tipo 2 durante il follow-up. In entrambi gli studi è stato somministrato un questionario sulla frequenza alimentare ogni 4 anni. I partecipanti hanno ricevuto un punteggio di classificazione che va da 0 per l’assunzione più alta a 10 per l’assunzione più bassa per 11 categorie di grassi, carboidrati o proteine.

Gli autori hanno quindi calcolato cinque diversi punteggi delle diete a basso contenuto di carboidrati in base alle risposte al questionario. Il punteggio totale complessivo della dieta è stato calcolato in base alla percentuale di energia assunta sotto forma di carboidrati totali. In aggiunta sono stati ulteriormente derivati ​​i punteggi legati all’assunzione di alimenti di origine vegetale e animale, come anche i punteggi relativi al fatto che la dieta fosse sana o meno, che hanno enfatizzato diverse fonti e qualità dei macronutrienti.

Il punteggio della dieta vegetale a basso contenuto di carboidrati includeva solo grassi e proteine vegetali

Quello della dieta animale a basso contenuto di carboidrati includeva solo grassi e proteine animali

Il punteggio della dieta malsana a basso contenuto di carboidrati è stato calcolato utilizzando la somma del consumo di proteine e grassi animali insieme al rango inverso dell’assunzione di carboidrati di alta qualità

Quello della dieta sana a basso contenuto di carboidrati era invece la somma dell’assunzione di proteine e grassi vegetali insieme al rango inverso del consumo di carboidrati di bassa qualità.

I dati sulla mortalità sono stati raccolti dai registri anagrafici, dal National Death Index e dai rapporti dei parenti prossimi o del servizio postale dei partecipanti. Sono state analizzate tutte le cause, le malattie cardiovascolari e la mortalità per cancro.

Risultati migliori con diete con pochi carboidrati sane e a base vegetale

L’analisi ha coinvolto oltre 10mila persone che hanno sviluppato il diabete di tipo 2, 4.595 delle quali sono decedute durante il follow-up, tra cui 1.389 per cause cardiovascolari e 881 per cancro.

Ogni aumento di 10 punti nel punteggio totale della dieta a basso contenuto di carboidrati era associato a una riduzione del 13% del rischio di mortalità per tutte le cause, così come a una riduzione del 24% nella dieta a base vegetale e del 22% nella dieta sana. Punteggi dietetici elevati nelle diete a basso contenuto di carboidrati sia a base vegetale che sane sono stati associati anche a un rischio inferiore di mortalità per cancro e per malattie cardiovascolari.

Ogni aumento di 10 punti, dal prediabete alla diagnosi post-diabete, nel punteggio totale:

In generale nella dieta a basso contenuto di carboidrati è stato associato a una diminuzione del rischio di mortalità per tutte le cause (HR = 0,87) e per malattia cardiovascolare (HR = 0,9), ma non per cancro.

Nella dieta vegetale a basso contenuto di carboidrati ha ridotto il rischio di mortalità per tutte le cause (HR = 0,76), per malattia cardiovascolare (HR = 0,81) e per cancro (HR = 0,82).

Nella dieta sana a basso contenuto di carboidrati ha ridotto il rischio di mortalità per tutte le cause (HR = 0,76), per malattia cardiovascolare (HR = 0,79) e mortalità per cancro (HR = 0,83).

Non sono stati osservati rischi di riduzione della mortalità per punteggi delle diete a basso contenuto di carboidrati sia animali che malsane.

È stato osservato un rischio ridotto di mortalità per tutte le cause, ma non per malattie cardiovascolari e cancro, tra gli adulti che hanno sostituito patate, cereali raffinati, zuccheri aggiunti e carboidrati raffinati totali con grassi vegetali e proteine vegetali.

«I nostri risultati possono essere utili ai medici quando forniscono raccomandazioni dietetiche ai pazienti diabetici» ha detto Hu. «Adottare e mantenere una dieta a basso contenuto di carboidrati a base vegetale dopo la diagnosi di diabete può conferire benefici per la salute a lungo termine. Gli esiti dello studio supportano le attuali linee guida di organismi internazionali e gruppi professionali come l’American Diabetes Association, che sostengono la restrizione dei carboidrati come strategia terapeutica legittima per le persone che soffrono di diabete di tipo 2».

