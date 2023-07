Arcangel dal Coachella al Milano Latin Festival

Arcangel, dopo aver infiammato il Coachella, il 7 luglio scalderà con la sua musica la Ticketmaster Arena del MLF – Milano Latin Festival 2023

Uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Coachella Valley Music and Arts Festival, che si è esibito insieme a Bad Bunny con la loro global hit “La Jumpa” da milioni di stream, il 7 luglio scalderà con la sua musica la Ticketmaster Arena del MLF – Milano Latin Festival 2023, il più importante evento italiano ed europeo, e forse anche mondiale, dedicato alla musica e alla cultura latina, Austin Agustín Santos, noto con lo pseudonimo Arcángel, un cantante statunitense, nato a New York da genitori originari della Repubblica Dominicana (sua madre faceva parte del gruppo Las chicas del can negli anni ’80 e ’90).

Nel 2002 Arcángel si è trasferito a Porto Rico per seguire la sua passione per il reggaeton e in generale della musica pop latina e nel 2004 ha fondato, insieme a Rafael Castillo, il duo Arcángel & De La Ghetto, col quale ha registrato canzoni che sono entrate a far parte di compilation reggaeton. Nel 2006 insieme hanno registrato la canzone Ven y Pegate che è stata inclusa nella compilation, Sangre Nueva, ospitata da Hector “El Father”: una canzone molto popolare che ha dato loro una grande notorietà.

Nello stesso anno, hanno partecipato alla compilation, Mas Flow: Los Benjamins, prodotto da Luny Tunes.

Arcangel & De La Ghetto hanno creato brani famosi come Agresivo, Sorpresa e Me Fanatica, che sono diventati popolari tra i fan di reggaeton degli Stati Uniti e di Porto Rico, ma non hanno pubblicato alcun album in studio a loro nome: tutte le canzoni da loro registrate sono state incluse in album di compilation. Ciò ha causato una disputa tra Santos e Baby Records. Austin Santos “Arcangel” ha presentato un ricorso contro Baby Records e nel dicembre 2006 ha lasciato la compagnia per iniziare la sua carriera da solista l’anno successivo.

Ha registrato album di compilation con diversi produttori reggaeton, ha registrato il singolo Chica Virtual – una delle canzoni più popolari di Arcangel – per la compilation Flow La Discoteka 2 che è stata prodotta dal produttore discografico DJ Nelson, e conteneva brani di artisti emergenti. Chica Virtual ha raggiunto il nono posto nella classifica Billboard Latin Rhythm Airplay e la ventiduesimaposizione nella classifica Billboard Hot Latin Tracks.

Nel 2008 aveva in programma di pubblicare il suo album di debutto integrale, La Maravilla, ma l’uscita è stata annullata, perché le canzoni dell’album sono state divulgate su Internet. Una delle canzoni trapelate, Pa Que la Pases Bien, è diventata una delle tracce di airplay più popolari nelle stazioni radio latine negli Stati Uniti, così la divulgazione delle canzoni su Internet si è rivelata in realtà utile per la sua carriera.

Nel dicembre 2008, finalmente, Austin Santos ha pubblicato il suo album di debutto in studio, El Fenomeno, che conteneva la canzone Chica Virtual e molti altri brani inediti de La Maravilla. Alcuni dei nuovi brani come Por Amar a Ciegas, hanno scalato le classifiche di airplay. L’album ha avuto un grande successo e ha raggiunto il numero 10 nella classifica Billboard Top Heatseekers. Nel 2008 ha fondato la sua azienda, Flow Factory Inc..

Nel 2009 Santos ha fatto un tour in Europa, per promuovere il suo album e farsi conoscere dai fan di reggaeton in tutto il mondo.

Nel 2010, ha pubblicato il suo mixtape The Problem Child, nel 2013, ha pubblicato il suo secondo album in studio, Sentimiento, Elegancia y Maldad: il singolo Hace Mucho Tiempo, ha scalato le classifiche airplay e l’intero album ha raggiunto il primo posto nella classifica dei migliori album latini.

Nel 2015, Santos ha pubblicato l’album Los Favoritos, in collaborazione con DJ Luian, che ha collaborato con artisti come Farruko, Nicky Jam e Wisin. Nel 2018, ha pubblicato l’album in studio Ares, che non era più reggeaton, ma fondeva la musica hip-hop, pop e salsa.

Nel 2019 è uscito il suo album Historias de un Capricorno, il cui singolo di maggior successo Sigues Con El, in collaborazione con Sech e Dimelo Flow, ha conquistato oltre 500 milioni di stream su Spotify. Nel 2020 ha pubblicato Los Favoritos 2 e nel 2021 Los Favoritos 2.0.

Nel 2022 ha lanciato l’album Sr. Santos che include il singolo di successo La Jumpa in collaborazione con Bad Bunny che vanta oltre 400 milioni di stream su Spotify.

Il 7 luglio potremo ascoltato dal vivo tutti i suoi successi al MLF – Milano Latin Festival 2023.