Una nuova opera di Maurizio Ceccarelli alla Galleria di Cesenatico

Una nuova opera di Maurizio Ceccarelli alla Galleria comunale “Leonardo Da Vinci” di Cesenatico che ospita la mostra “Lover your world!”

La Galleria Comunale “Leonardo da Vinci” che ospita la mostra Love your world! di Maurizio Ceccarelli, curata da Francesca Caldari, si arrichisce di un’ulteriore opera creata site-specific per la location marittima.

Nella ricerca dell’artista convergono da sempre temi portanti come l’osservazione degli ecosistemi sociali, culturali e naturali, le crisi planetarie, e sopra ogni cosa, un forte sentimento di responsabilità individuale.

L’opera intitolata “Corallo Blu”, è un vero e proprio omaggio alla natura, non solo per la tematica ma anche per l’impiego prevalente di materiali natutali, il ramo che costitusce l’impianto generale che è di una pianta grassa e le spugne che vengono dal mare.

Con questa creazione Ceccarelli ci mostra un incontro tra il mondo terrrestre, identificabile nelle farfalle e quello marino rappresentato dai coralli.

Il nostro ecosistema è collegato da sottili equilibri e questi vanno rispettati e non alterati affinché la natura continui a donarci il suo splendore e sia per noi il luogo ideale in cui continuare a vivere.

Come intona il titolo imperativo della mostra “LOVE YOUR WORLD!”, il quale enuncia chiaramente i messaggi che l’artista vuole lasciare indelebili e impressi su di noi.

Le opere dell’artista, sono vere e proprie ambasciatrici di messaggi di salvaguardia del pianeta; dietro al colore acceso e brillante si cela sempre un monito, un invito ad avere atteggiamenti responsabili.

La mostra che rimarrà aperta tutti i giorni fino al 16 luglio, ci esorta con i nostri comportamenti quotidiani ad essere un esempio per gli altri.

Maurizio Ceccarelli, classe 1973, imolese di nascita ma cervese d’adozione, artista sensibile, poliedrico, ha esposto in numerose manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero; le sue opere sono presenti in diverse collezioni private, ha partecipato con successo a importanti iniziative che hanno messo a disposizione la sua arte per la beneficenza e ha ricevuto numerosi riconoscimenti.

SCHEDA TECNICA:

Love your world!

MAURIZIO CECCARELLI

A cura di Francesca Caldari

Galleria comunale “Leonardo da Vinci”, Via Anita Garibaldi, 3 – 47042 Cesenatico (FC)

Orari di apertura: Fino al 16 luglio: tutti i giorni dalle 17.00 alle 23.00

Ingresso gratuito

Per Informazioni: www.gallerialeonardo.it – infomusei@comune.cesenatico.fc.it – francescacaldari@libero.it