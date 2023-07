The Mills: esce il rework di “I Wish I Was Blind Again”

A più di un anno di distanza dall’album “USELESS” dei The Mills, esce in digitale il rework di “I Wish I Was Blind Again”

Rework non remix, questo il termine che meglio definisce un lavoro collettivo, frutto del coinvolgimento di LASERGUN, progetto solista del vicentino Leonardo Pedron (HARTAL!, Panda Kid, Mother Island) con base a Berlino, nella famiglia The_Mills.

I Wish I Was Blind Again, ottavo brano di Useless, secondo disco della band di Morris uscito il 22/02/22 per Dischi Soviet Studio, trova nuova energia, il suo mix un nuovo intreccio. Musica elettronica ma senza l’aggiunta di synth o sovrastrutture armoniche. Ossessivo il campione di basso scelto, estremizzata la distorsione di chitarra, la voce esplode in un coro finale mentre il sax rimane linea guida eterea.

Ma la collaborazione va oltre la musica trovando forma in un visual che aggiunge teste e sperimentazione nel processo creativo. Di Marco Billo l’idea di affidare ad un soggetto statico ma mutevole ruolo di protagonista. Trattasi di una candela, destinata a sciogliersi, che Anna Lupo ha ripreso in vari contesti urbani e non tra Milano e Vicenza. Oltre un centinaio di clip montate sfruttando un approccio di suddivisione aleatoria delle sequenze video. Calcoli proporzionali che creano frammentazione e velocità nello scorrere delle immagini il cui editing è stato realizzato assieme ad Augusto Dalle Aste.

La fase di color correction infineè partita da una moodboard colore di LASERGUN, successivamente interpretata e applicata al girato da Anna e Augusto. Ogni mutazione di colore enfatizza così la percezione uditiva del rework, accompagnando l’ascoltatore tra sensazioni di offuscamento, vulnerabilità, amore, energia e reminiscenza.

I The Mills nascono ad inizio 2019, ultimo progetto di Morris (già New Ivory e Muleta) per “rielaborare i miei demoni come fossi su un’amaca in una stazione di servizio”. L’album d’esordio Cerise è stato pubblicato nel 2020 da Overdub Recording. La band, nel frattempo stabilizzatasi attorno a Morris e Augusto Dalle Aste, ha visto il successivo inserimento di Federico Leder, quindi dell’ultimo arrivato Piero Pederzolli. Nel febbraio 2022 pubblicano l’album Useless per Dischi Soviet Studio.

Ascolta I Wish I Was Blind Again – LASERGUN Rework qui: https://bfan.link/i-wish-i-was-blind-again-lasergun-rework

Guarda I Wish I Was Blind Again – LASERGUN Rework QUI