Sargenor Plus aiuta a contrastare la spossatezza

Lasciate ormai alle spalle le giornate invernali, iniziano a fare capolino i primi segnali della stagione primaverile. Le temperature si alzano, le ore di luce aumentano e con esse la voglia di uscire e stare all’aria aperta. Tuttavia il cambio di stagione puo’ spesso coincidere con calo delle energie unito ad un senso di spossatezza diffuso, dovuto principalmente al fatto che il nostro corpo deve ancora abituarsi ai nuovi ritmi che la primavera porta con se’. In questi periodi è anche particolarmente importante evitare un indebolimento delle nostre difese per permetterci di goderci appieno le nostre giornate. In questi casi, oltre all’adozione di una dieta equilibrata, il riposo, una corretta alimentazione e un’adatta attività fisica, puo’ essere utile integrare con prodotti mirati.

Sargenor Plus, l’integratore alimentare a base di arginina, aminoacido dotato di importanti caratteristiche nutrizionali e vitamina C che contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario e magnesio che favorisce la riduzione di spossatezza e affaticamento, rappresenta un valido aiuto per ritrovare la giusta carica durante il cambio di stagione. Facile da assumere, bastera’ una sola compressa effervescente al giorno sciolta in un bicchiere d’acqua per ottenere tutti i benefici degli ingredienti che la compongono.

Integratore alimentare con arginina, vitamina C e magnesio.

Un integratore alimentare a base di arginina, vitamina c e magnesio può essere utile negli stati di stanchezza e affaticamento fisico e mentale. L’Arginina è un aminoacido normalmente presente nel nostro organismo e in una dieta equilibrata, dotato di importanti caratteristiche nutrizionali e biochimiche. La Vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. Il Magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Sargenor Plus, in sintesi

• a base di arginina, vitamina C e magnesio

• può essere utile negli stati di stanchezza e affaticamento fisico e mentale

• senza glutine e senza zucchero Modalità d’uso

Scogliere una compressa effervescente in un bicchiere d’acqua (almeno 100ml) ed assumere la soluzione così ottenuta 1 volta al giorno, preferibilmente al mattino per un periodo non superiore a 1 mese. Non superare la dose giornaliera raccomandata. SARGENOR PLUS è un brand Viatris.

Confezione: 14 Compresse Effervescenti

Prezzo consigliato al pubblico: € 16,30