Romeo & Drill in radio e in digitale con “Io non lo so”

“IO NON LO SO” è il nuovo singolo di ROMEO & DRILL: una ballad romantica, squisitamente indie-pop (Leave Music/distr. ADA Music)

Dopo il singolo “E Poi Chissà”, entrato nelle playlist GENERAZIONE Z di Spotify e Novità Indie Italiano di Amazon Music, ROMEO & DRILL pubblicano IO NON LO SO, una nuova emozionante ballad, dal ritornello esplosivo e dalla consistenza urban pop.

Il duo romano, che si è fatto amare nell’ultima edizione di Area Sanremo per la dirompente energia, propone un brano diverso dai precedenti, nato dal desiderio di far intravedere un raggio di sole anche tra le nuvole più dense. Una canzone che unisce passione, romanticismo, insicurezza e sfumature del quotidiano. IO NON LO SO parla del “cercarsi” e del “non farsi trovare”, ma anche del desiderarsi e del saper aspettare: poggia su un sound soleggiato – con tanto di ritornello sing along – un testo riflessivo e acuto.

“Quando siamo soffocati dai dubbi, l’idea di compiere una scelta può sembrare qualcosa di insormontabile: è in quel momento che bisogna ricordare che qualsiasi decisione prendiamo, l’importante è che sia fatta con il cuore. Da questo pensiero possiamo partire per ritagliarci un insperato momento di spensieratezza.

IO NON LO SO è un brano dal testo agrodolce e dal sound happy: una scelta artistica che abbiamo voluto compiere per creare contrasto e sollecitare più piani di riflessione. IO NON LO SO è il giusto compromesso tra ciò che vogliamo e ciò che ci fa stare bene.”

Oggi ROMEO & DRILL sono in studio con il loro producer, Mr.Brux, per completare il loro primo album realizzato con il contributo di NUOVO IMAIE.

Ascolta “Il Non Lo So”: https://spoti.fi/3onJ8s5