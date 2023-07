Rischio epatite non aumenta nei pazienti con disturbi mentali

I pazienti con gravi disturbi mentali che non fanno uso di droghe non corrono un rischio maggiore di sviluppare il virus dell’epatite C (HCV) o il virus dell’epatite B (HBV)

I pazienti con gravi disturbi mentali che non fanno uso di droghe non corrono un rischio maggiore di sviluppare il virus dell’epatite C (HCV) o il virus dell’epatite B (HBV) rispetto alla popolazione generale, secondo una nuova ricerca pubblicata su Liver International.

Un team, guidato da Tábatha Fernández, Dipartimento di Psichiatria e Psicologia, Hospital Clínic de Barcelona, ha valutato la reale prevalenza del virus dell’epatite B e C in individui con gravi disturbi mentali nell’area dell’Hospital Clínic di Barcellona. Il team ha anche analizzato chi aveva raggiunto la microeliminazione dell’HCV nella sottopopolazione.

Il rischio

I pazienti con disturbi mentali gravi (SMD), definiti come un disturbo mentale cronico della durata di almeno due anni che causa un alto grado di disfunzione personale e sociale, sono stati classicamente considerati come una popolazione particolarmente ad alto rischio in cui dovrebbe essere eseguita la valutazione dell’HCV.

Il “termine di popolazione speciale” si riferisce generalmente a coloro che sono difficili da trattare a causa di una risposta virologica sostenuta (SVR) non raggiunta, potenziali effetti collaterali del trattamento, interazioni farmacologiche o comorbilità.

L’identificazione dei fattori di rischio può essere importante poiché negli ultimi anni è diventato più facile trattare malattie come HBV e HCV. Lo sviluppo di nuovi DAA ha cambiato radicalmente il panorama della terapia anti-HCV in queste popolazioni vulnerabili. Infatti, la maggior parte dei pazienti appartenenti a quei gruppi storicamente considerati difficili da trattare con l’interferone (ad esempio, malattia renale cronica, coinfezione da HCV/HIV) attualmente raggiunge tassi ottimali di SVR con ottimi profili di sicurezza e tollerabilità con i DAA.

“Con lo sviluppo di agenti antivirali diretti orali (DAA) negli ultimi anni, l’HCV è diventato un’infezione facilmente trattabile e curabile, cambiando radicalmente l’attuale scenario clinico dell’HCV attraverso una profonda riduzione della progressione della fibrosi e della morbi-mortalità epatica una volta che la cura virale è stata raggiunta”, scrivono gli autori.

Un problema comune è che l’accesso al trattamento dell’HCV è stato storicamente limitato o addirittura evitato da pazienti con gravi disturbi mentali a causa del trattamento con regimi a base di interferone, noti per generare effetti neuropsichiatrici avversi, tra cui depressione e ideazione suicidaria.

Tuttavia, la maggior parte degli studi sui DAA sono stati condotti su popolazioni generali con una selezione retrospettiva post-hoc di “pazienti psichiatrici” altamente arricchiti con PWID e/o popolazioni che ricevevano farmaci psicotropi. Infatti, in molti di questi studi DAA, a causa del processo di selezione, la popolazione SMD pura è stata espressamente lasciata da parte. È per questo motivo che, nell’ambito degli obiettivi dell’OMS per l’eliminazione dell’epatite entro il 2030, è stata elaborata una proposta clinica per eseguire uno screening sistematico dell’epatite B e C, tra la popolazione con SMD nell’area di influenza dell’Ospedale Clínic (quartiere Eixample Esquerra, Barcellona).

Assumendo l’elevato profilo di efficacia e sicurezza degli attuali DAA, l’obiettivo era ottenere la microeliminazione dell’HCV in questa sottopopolazione, rilevare potenziali casi di virus dell’epatite B (HBV) e fungere da modello clinico potenzialmente scalabile ad altre regioni sanitarie con una struttura simile.

Lo Studio

Nello studio, i ricercatori hanno esaminato un paio di coorti anti-HCV e HBsAg, una delle quali comprendeva pazienti ospedalizzati con gravi disturbi mentali e l’altra comprendeva pazienti ambulatoriali presso un centro di salute mentale tra il 1° luglio 2021 e il 31 maggio 2022.

La prima coorte è stata popolata sistematicamente (n=404), mentre la seconda coorte lo ha fatto volontariamente (n=305).

Se un partecipante aveva un disturbo da abuso di sostanze come disturbo mentale principale e riceveva assistenza da centri di assistenza e monitoraggio per la tossicodipendenza o centri di riduzione del danno, veniva seguito escluso dallo studio.

I ricercatori hanno raccolto fattori di rischio e variabili socio-demografiche e hanno utilizzato l’epatologia, il calcolo di FIB-4 e la prescrizione di agenti ad azione diretta (DAA) in HCV o follow-up in HBV per attivare la revisione telematica dei casi positivi. L’età media della coorte A era di 43 anni. Dei pazienti nella prima coorte, lo 0,7% (n=3) aveva l’HBV, tutti avevano una storia di uso di droghe. Inoltre, il 3% (n=12) era anti-HCV positivo, 8 dei quali avevano una storia di uso di droghe.Tra i pazienti positivi per HCV, solo 2 pazienti erano viremici. Entrambi questi pazienti hanno ricevuto il trattamento con DAA e hanno raggiunto la SVR. I restanti 6 pazienti erano già stati curati con la terapia DAA. Nella seconda coorte non sono stati identificati casi di HCV o HBV.

“La prevalenza di HCV/HBV tra la popolazione con gravi disturbi mentali senza storia di uso di droghe non sembra essere diversa dalla popolazione generale”, hanno scritto gli autori.

In conclusione, e contrariamente a quanto affermano altri studi, in questo studio la prevalenza di HCV/HBV tra la popolazione SMD senza storia di uso di droghe non differiva da quella della popolazione generale, suggerendo che le differenze tra le due popolazioni in termini di fattori di rischio e/o di accesso al sistema sanitario sono stati ridotti in Catalogna. I pazienti con HCV/HBV rilevati dallo screening diretto (coorte A) erano principalmente correlati al consumo di droghe, il che sottolinea che questo dovrebbe essere l’obiettivo principale degli sforzi. La maggior parte dei pazienti con HCV aveva già ricevuto un trattamento antivirale con DAA prima dell’ individuazione in questo studio, riflettendo una buona formazione e un’assistenza integrale del paziente da parte del sistema sanitario (psichiatria ed epatologia) in questa popolazione negli ultimi anni. Questi dati possono essere utili per la progettazione di politiche di microeliminazione in questa popolazione, essendo un modello clinico potenzialmente scalabile ad altre regioni sanitarie con una struttura simile.

Tábatha Fernández et al., Low risk of viral hepatitis amongst patients with severe mental disorders Liver Int. 2023 Apr 11. doi: 10.1111/liv.15569. Online ahead of print.

