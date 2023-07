Per Stefania Rinaldi incarico in Blueprint Medicines Italia

Stefania Rinaldi, romana, laurea con lode in Scienze Politiche presso l’Università La Sapienza di Roma, alla guida delle attività commerciali di Blueprint Medicines Italia

E’ il nuovo Commercial Lead di Blueprint Medicines Italia. Parliamo di Stefania Rinaldi, romana, laurea con lode in Scienze Politiche presso l’Università La Sapienza di Roma, con un Master in Business Administration della LUISS Business School.

Rinaldi proviene da Idorsia dove era alla guida del marketing e prima ancora da Novo Nordisk, dove coordinava il marketing dell’area diabete, In precedenza ha lavorato in MSD Italia dove, dopo una esperienza nelle vendite come Sales Representative, nel 2002, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel marketing gestendo con successo lanci di prodotti, fino a diventare Marketing Director Diversified Brands.

Blueprint Medicines è una società biofarmaceutica americana con sede a Cambridge, Massachusetts, Fondata nel 2008 si è quotata in borsa nel 2015. Occupa circa 650 persone.

E’ un’azienda che si occupa di terapie di precisione, sviluppa farmaci per i tumori e le malattie del sangue genomicamente definiti.

L’azienda ha ottenuto l’approvazione in Usa e in Europa di avapritinib, un farmaco per la mastocitosi sistemica avanzata, una malattia rara caratterizzata da una anomala proliferazione ed un accumulo di mastociti in differenti organi e tessuti. Oltre che nella mastocitosi sistemica avanzata avapritinib è indicato approvato e commercializzato anche per il GIST una rara forma di tumore stromale gastrointestinale.

Nella pipeline ci sono altri farmaci (elenestinib) per la mastocitosi e soprattutto una linea di prodotti per la cura del tumore del polmone EGFR mutato e della mammella. L’azienda ha anche sviluppato il pralsetinib fino a poco tempo fa commercializzato da Roche e indicato per il tumore del polmone non a piccole cellule RET mutato.

Blueprint si pregia di essere forse l’unica biotech in grado di portare dal laboratorio al paziente due farmaci in soli dieci anni.