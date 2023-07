La prima tappa del Tour de France 2023 in diretta su Rai 2 e Rai Sport

110 volte Tour de France. Oggi, a Bilbao, il via alla Grande Boucle 2023: in corsa appena sette italiani, ma la Rai lo racconterà dall’inizio alla fine su Rai 2 e Rai Sport

Non si vedevano così pochi azzurri, tra i partecipanti al Tour de France, da quarant’anni, dai sei del 1983. Quest’anno saranno appena uno in più, sette, con Giulio Ciccone, il più atteso. L’abruzzese, che ha saltato il Giro per Covid e che è stato anche l’ultimo italiano a vestire la maglia gialla (2 giorni nel 2019) può puntare a un buon piazzamento in classifica generale e, magari, anche alla maglia verde degli scalatori, pur se la concorrenza sarà agguerrita.

Nel gruppo, che partirà sabato da Bilbao per la prima frazione, un circuito di 182 km che si svilupperà tutto intorno alla più grande delle città dei Paesi Baschi, ci saranno anche Jacopo Guarnieri, fidato pilota di Caleb Ewan nelle volate, nelle quali si butterà pure Luca Mozzato, il “cacciatore di tappe” Alberto Bettiol, Gianni Moscon, Daniel Oss, fedelissimo scudiero di Peter Sagan, al suo ultimo anno su strada prima di dedicarsi alla mountain bike, e Matteo Trentin, che scorterà Tadej Pogacar nella caccia al terzo successo dopo quelli del 2020 e del 2021 e il secondo posto dell’anno scorso alle spalle di Jonas Vingegard, che invece sogna il bis sugli Champs Elysees.

Tutto il racconto del Tour de France sarà a cura di RaiSport, con Andrea De Luca e Stefano Garzelli che ogni giorno su Rai 2, a partire dalle 14.45, racconteranno la tappa in diretta, con le interviste di Ettore Giovannelli. Alle 17.30, poi, sempre su Rai 2, toccherà a Francesco Pancani e ai suoi ospiti analizzarla in “Tour replay”. Due gli appuntamenti, invece, su RaiSport HD: alle 20.00 “Tour di sera”, una sintesi di mezz’ora per vedere (o rivedere) il meglio della giornata, e mezzanotte “Tour di notte”, ovvero la replica integrale della tappa, per gli appassionati che faticano a prendere sonno…