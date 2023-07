I The Hunna in concerto al LongLake Festival di Lugano

I The Hunna tornano live: la band inglese sarà in concerto al LongLake Festival di Lugano venerdì 14 luglio, le informazioni per i biglietti

Gli inglesi The Hunna annunciano una speciale data a Lugano nell’ambito del festival open air LongLake: l’appuntamento è fissato per venerdì 14 luglio presso il Parco Ciani. La band ha recentemente pubblicato il nuovo EP, “Untouched Hearts” e in questa occasione porterà dal vivo i brani contenuti nel quarto album, autointitolato. I biglietti per lo show sono acquistabili su Biglietteria.ch.

La band inglese, formatasi nel 2015, ha avuto un’ascesa al successo globale fulminea: il loro album di debutto del 2016, “100”, è diventato subito disco d’oro ed è entrato nella Top 20 del Regno Unito. Il successivo album “Dare”, uscito nel 2018, è salito ancora più in alto, permettendo alla band di costruirsi un’ottima reputazione nel panorama rock internazionale. Dal vivo, sono una delle band più forti del circuito, con una fanbase molto devota in grado di trasformare ogni concerto in un evento imperdibile.

Durante la pandemia gli Hunna hanno ritrovato un approccio back-to-basics: chiusi nello studio di casa, hanno escluso tutte le voci esterne e scavato nelle loro influenze rock originali degli anni ’90 e ’00, riportando scrittura e composizione alle origini del loro rock terribilmente anthemico, e così realizzando il loro album più ambizioso, “I’d Rather Die Than Let You In”. Dopo aver cambiato casa discografica, firmando con la super-indipendente francese Believe Music, gli Hunna si sono concentrati sempre di più sulla musica: il quarto album, autointitolato, è impregnato delle emozioni represse che si sono protratte durante il lungo periodo di isolamento.

Prodotto dal leggendario Gil Norton, è un album che si colloca comodamente accanto ad alcuni dei dischi classici a cui ha lavorato, da “Doolittle” dei Pixies a “The Colour And The Shape” dei Foo Fighters e “Futures” dei Jimmy Eat World.

THE HUNNA

14 luglio 2023 – Lugano (Svizzera) @ LongLake Festival

Boschetto Parco Ciani, Lugano

Biglietti:

Posto Unico: CHF 15 + commissioni

Abbonamento 4GG: CHF 65 + commissioni