Cecas in radio e in digitale con il brano “Equilibrio”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Equilibrio” (LaPOP), il nuovo singolo di CECAS

“Equilibrio” è un brano pop con influenze elettroniche, il cui testo si basa sul tema dell’introspezione. Nasce dalla necessità di esternare una serie di emozioni negative che, se trattenute, possono portare ad un continuo logorio. Lo scopo è proprio quello catartico finalizzato all’auto-conforto dando a sé stessi forza d’animo. La costante ricerca di equilibrio è ciò che sta alla base del processo che porta ad uno stato di benessere.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Per me Equilibrio è un messaggio di forza per tutte le persone che hanno momenti difficili e possono trovare conforto nell’amor proprio e nella fiducia in sé stessi con la consapevolezza di riuscire sempre e comunque a “rimanere in piedi”. L’ho scelto come singolo per il valore che ha assunto nel periodo in cui è stato scritto. È il brano che fino ad ora più mi rappresenta».

Biografia

Francesca Zentilin canta da sempre, ma si avvicina in modo più serio alla musica intorno al 2010: sentendo il cugino suonare la chitarra, comincia a studiarla da autodidatta. Solo nel 2020 decide di prendere lezioni di canto con l’insegnante Barbara Errico. Pian piano nasce il bisogno di esternare pensieri ed emozioni, inizia a scrivere canzoni sue. In seguito, un caro amico che sta avviando un proprio percorso di produzione musicale, propone a Francesca di collaborare lavorando sul materiale grezzo che aveva scritto. Da lì parte il suo vero e proprio percorso artistico. Importante la conoscenza con Carlo Bonazza, che sentite le pre-produzioni s’interessa al suo lavoro, consigliando all’artista di iniziare a produrre in un vero e proprio studio di registrazione. È lui a presentarle Cristiano Norbedo, l’attuale produttore con cui Francesca collabora ormai da quattro anni. Inizialmente il progetto artistico si chiamava OPS, che ha due canzoni all’attivo. In seguito al cambio di formazione si è trasformato in CECAS, cioè il nome d’arte di Francesca Zentilin.

