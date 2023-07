Al via oggi dalla Valtellina il tour estivo dei Tropea: le date

Dopo il grido di rivincita dei cuori calpestati lanciato cone aver conquistato l’Italia con il loro Spring Inferno Tour,I nuovi appuntamenti sono l’occasione per riabbracciare finalmente il loro elemento naturale, il palcoscenico.

Il brano “La versione migliore” trasuda quell’energia potente, quella grinta inarrestabile e quell’amore per la contaminazione musicale che contraddistinguono da sempre l’universo Tropea. Quella voglia di prendersi tutto e catturare ogni singolo ascoltatore che li ha fatti volare da highlander alla finale di X Factor 2022 e poi precipitare dritto a capofitto nei nostri cuori.

La versione migliore è una canzone sull’insoddisfazione, vista da un triplice punto di vista. Insoddisfazione verso noi stessi, verso la società odierna che ci educa con concetti quali produttività, efficienza e performance; e insoddisfazione relazionale, che non ha però un’accezione del tutto negativa, in quanto è spesso matrice dei sentimenti più forti, nel bene e nel male.