Su Rai 2 il finale di “Tutti mentono”: ecco la trama

In prima serata su Rai 2 in onda il finale di “Tutti mentono”: si chiude il cerchio degli avvenimenti che hanno portato all’omicidio di Ivan

Il terzo e ultimo appuntamento della miniserie thriller spagnola “Tutti mentono” (Todos Mienten) andrà in onda venerdì 30 giugno, alle 21.20, in prima visione assoluta su Rai 2. Con gli episodi cinque e sei, uniti in un’unica puntata finale, si chiude il cerchio degli avvenimenti che hanno portato all’omicidio del giovane Ivan, il cui corpo è stato trovato sulle rocce della scogliera dopo che lo scandalo della sua relazione con Macarena, la sua professoressa, ha sconvolto Belmonte, bella e ricca cittadina sul mare.

Attraverso un lungo flashback, iniziato nella puntata precedente, si continua a scoprire le azioni e i moventi dei personaggi coinvolti nel dramma. Nella scorsa puntata Ivan, dopo essere finito in mare, era riuscito a raggiungere la costa.

Ora lo ritroviamo in ospedale dove in molti lo vanno a trovare. Yolanda, la madre, gli amici, Macarena e Nestor, tutti sembrano preoccupati per Ivan, però alcuni temono anche che i loro segreti e i loro sentimenti siano svelati. Come gli ultimi tasselli di un mosaico che si ricompone, anche l’enigma della morte del giovane Ivan avrà un colpevole. Nel cast, Irene Arcos, Lucas Nabor, Natalia Verbeke, Leonardo Sbaraglia.