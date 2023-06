Gardaland, Mirabilandia, Acquario di Genova: da Smartbox la nuova gamma per vivere tutta la magia dei parchi divertimento più belli

L’arrivo della bella stagione è un periodo di divertimento, di giornate che si allungano, di tempo di qualità da trascorrere rigorosamente all’aria aperta con gli amici o in famiglia. È il momento perfetto per programmare un weekend di svago, e grazie alle novità firmate Smartbox, leader europeo nel mercato delle esperienze regalo, sarà possibile sorprendere tutti con un pensiero inaspettato.

Proprio per godersi al massimo la bella stagione, Smartbox lancia la gamma Parchi a tema: 5 nuovissimi cofanetti dedicati ai migliori parchi divertimento per staccare dalla solita routine e vivere giornate all’insegna della spensieratezza. Disponibili a partire dal mese di giugno nei migliori punti vendita e in formato e-box sul sito Smartbox.com, i cofanetti sono caratterizzati da un design innovativo, che spicca per il pack colorato e originale la cui forma ricorda le curve delle montagne russe.

Oltre ai parchi più belli d’Italia – Gardaland, Mirabilandia e Acquario di Genova – che permetteranno agli adulti di tornare bambini per un giorno e di vivere un’esperienza da portare per sempre nel cuore, la selezione comprende anche due cofanetti dedicati a Disneyland® Paris: con Smartbox l’irresistibile mondo incantato alle porte di Parigi, un sogno accarezzato fin dall’infanzia, potrà finalmente diventare realtà!

Che sia un momento di evasione in compagnia degli amici di sempre, o l’occasione per esaudire i desideri di chi amiamo, trascorrere una giornata in un parco a tema sarà un modo sorprendente per regalare – e regalarsi – esperienze davvero uniche.