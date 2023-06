“Sentieri Incantati” è la nuova collezione Cettina Bucca

Il bosco, figurazione allegorica della vita, è il setting ideale scelto da Cettina Bucca per “Sentieri Incantati”, la sua nuova collezione FW23-24

Il bosco, figurazione allegorica della vita, luogo di esperienza ed insegnamento, di ostacoli e peripezie, necessitante di coraggio, è il setting ideale scelto da Cettina Bucca per la sua nuova FW23-24.

Quest’ultima è narrazione di un mondo inconscio e utopico, di fantasie infantili su giardini segreti e radure fatate, di avventure fiabesche, di aiutanti e antagonisti e di natura innocente.

Con la collezione FW23-24, Cettina Bucca vuole ricordare quanto sia facile, tra i tanti sentieri percorribili, perdersi, dimenticarsi del traguardo o abbandonarsi al pensiero dell’irrealizzabilità del tragitto e quanto, al contrario, sia importante, in quei momenti, guardarsi indietro per vedere fin dove si è arrivati e voltarsi avanti per osservare meglio la magnificenza che avvolge il bosco in cui si sta procedendo.

I capi, firmati Cettina Bucca, sono stati realizzati con un’accurata ricerca di materiali e tessuti, i quali, insieme alle tinte brillanti selezionate, donano eleganza, esuberanza e semplicità alla collezione.

A dare unicità e dinamismo ai pezzi dalle linee definite ma sinuose, paillettes, bottoni gioiello, passamanerie, piume ed inserti di velluto.

Gli eleganti foulard, unici nel loro genere, in fresca seta e dalle grafiche pregne di storie emozionanti, avvolgono i pezzi della collezione ad emulare l’abbraccio della natura sulla Terra.

Le forme, similitudine con la natura e fedelmente all’espressione del brand, sono ampie, morbide e fluenti.

Le stampe, optical, floreali, astratte e geometriche, alcune delle quali realizzate a mano, raccontano della biodiversità delle foreste, della puntualità della natura e della preziosità delle sue imperfezioni.

I tessuti, spaziando dalla lana, al velluto, al twill di lana, alla viscosa, alla lana bouclé, alla seta, offrono, a chi indossa i capi, la possibilità di provare contemporaneamente sensazioni tattili molto differenti tra loro, ugualmente ad una passeggiata nel bosco.

La scelta dei colori allude alla vivacità dei fiori stagionali appena schiusi grazie alle differenti tonalità del turchese, del viola e del fucsia; ai robusti e possenti alberi sempreverdi con le nuances del verde; alla cupezza e fragilità delle foglie morte attraverso la sottile seta nera.

La FW24 di Cettina Bucca racconta del bosco, dei suoi sentieri incantati e di chi li percorre, in cerca di una libertà interiore in grado di rendere padroni della propria vita e capaciti di agire come gli alberi e gli uccelli che vivono al di sopra di tutto.