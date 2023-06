Previsioni meteo 30 giugno 2023: maltempo al Nord e al Centro

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 30 giugno 2023: estate in pausa con l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge, temporali e un deciso calo termico

Dopo la breve ondata di caldo di inizio settimana, il mese di giugno si avvia alla conclusione con condizioni meteo instabili per l’arretramento dell’anticiclone e l’arrivo di un nucleo perturbato. Nella giornata di oggi avremo cieli coperti con associate precipitazioni su tutto il Nord e il Centro Italia. Le piogge localmente potranno risultare di forte intensità e contemporaneamente avremo anche un netto calo delle temperature. Lo scenario resterà pressoché immutato nel corso del fine settimana, con lo scivolamento della perturbazione verso Sud-Est.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 30 giugno 2023.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse su tutti i settori, più intensi al Nord-Ovest. Al pomeriggio insiste il maltempo con piogge ed acquazzoni diffusi, anche a carattere temporalesco specie al Nord-Ovest. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con acquazzoni e temporali sparsi, inizia a migliorare sui settori occidentali. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino locali piogge sulla Toscana, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni, anche a carattere di temporale specie tra Toscana e Umbria. In serata ancora maltempo intenso sul versante tirrenico, fenomeni più sporadici su quello adriatico. Residue piogge anche nella notte. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati, salvo isolati fenomeni sulla Sardegna. In serata piogge e acquazzoni in arrivo sulla Campania, ancora sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime stabili o in lieve diminuzione e massime in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .