Malo lancia la nuova collezione beachwear

Malo interpreta con il suo codice stilistico fatto di eccellenza, lusso soffuso ed eleganza senza tempo anche il beachwear, presentando una linea di costumi da bagno e accessori per il mare, sia per lei che per lui. Il fil rouge della maison fiorentina: capi Made in Italy, fatti a mano e della migliore qualità.

I costumi da bagno

Tutti i costumi sono realizzati in poliestere riciclato che, grazie a una particolare lavorazione, viene trasformato in un tessuto morbido e confortevole e dall’asciugatura rapida. I costumi da donna, sia bikini che interi, sono impreziositi da una stampa unica e ricercata, realizzata appositamente da un maestro calligrafo per rendere omaggio alla storia di Malo. Anche i costumi da uomo, a pantaloncino sia corto che lungo, sono impreziositi dalla stampa micro-logo all over, oppure proposti in monocolore con un sofisticato logo ricamato tono su tono.

Le borse in rafia

Immancabili per l’estate le borse in rafia. Malo propone due modelli: una shopper dal sapore “héritage” ispirata all’iconica St. Tropez di Malo, con manici in pelle intrecciati a mano, in azzurro Malo. La dimensione grande, la portabilità a mano ma anche a spalla e la capienza, la rendono una borsa ideale per numerose occasioni al mare o in città, ma anche come compagna di viaggio. La raffinata pochette con stampa micro-logo all’interno è removibile e può diventare un passe-partout per l’estate. Il secondo modello con tracolla in pelle che permette di portarla anche a spalla è sempre una shopper in raffia. Realizzata internamente a mano con la tecnica a uncinetto è un piccolo capolavoro artigianale. Per creare ciascuna borsa, infatti, sono necessarie ben 20 ore di lavoro.

I cappelli

Per lei, il cappello stile panama in papier, caratterizzato da dettaglio intrecciato in pregiato cotone colorato. Il cappello a tesa larga, sempre in papier, decorato da una fascia e due trecce in cotone colorato. Come proposta unisex, il bucket hat in cotone, impreziosito dall’iconico embroidery Malo.

Le proposte beachwear di Malo Cashmere fanno parte della collezione PE23 “L’Arte della Terra”. Una collezione che si ispira alla trasformazione e alla modellazione degli elementi, alla pazienza di chi lavora per creare bellezza. Suggestioni e paesaggi dalla culla dell’umanità, l’Africa, da dove ogni cosa ha avuto origine. Come un artigiano modella l’argilla per creare un raffinato vaso, le fibre dei materiali più preziosi sono lavorate dalle esperte maestranze per creare capi senza tempo. Le tradizioni degli intrecci Masai e i colori degli orizzonti sabbiosi della madre Africa prendono vita in capolavori artigiani che convivono con sostenibilità e stile eterno.