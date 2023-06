Il film “L’albatross. Oltre la tempesta” stasera su Rai Movie: la trama

Il naufragio secondo Ridley Scott nel film “L’albatross. Oltre la tempesta” in onda in prima serata su Rai Movie: ecco la trama

Avventure e disavventure in mezzo all’Oceano: per la prima serata di venerdì 30 giugno Rai Movie propone “L’albatross. Oltre la tempesta” di Ridley Scott, con Jeff Bridges, Caroline Goodall, John Savage, Scott Wolf. Anni Sessanta: la nave scuola Albatross è un veliero destinato a ospitare un gruppo di ragazzi che impareranno ad andare per mare sotto la guida del capitano Sheldon. L

’addestramento si rivelerà molto più duro e lungo del necessario, dal momento in cui l’imbarcazione viene investita da una terribile burrasca. Ridley Scott è fra i pochi i registi hollywoodiani in grado di governare un elemento difficilissimo, sul piano cinematografico, come quello della navigazione: l’obiettivo è centrato sul piano dello spettacolo, e le sequenze della tempesta che investe la nave sono da scuola di cinema. Nelle corde dell’autore di “Alien” c’è anche l’orchestrazione di un gruppo di personaggi all’interno di un contesto chiuso, come avviene in una nave alla deriva nell’Oceano. Il film è tratto da una storia vera.