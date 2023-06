Il Barone Lamberto torna con “Ho fatto pace”

Il nuovo brano del musicista modenese Barone Lamberto in bilico fra i generi a creare un melting pop di influenze

I conflitti interiori sono al centro di questo singolo in cui, musicalmente, emergono le radici jazzy del cantautore italo/somalo. Il Barone Lamberto è un artista che ama definire il suo genere: “Melting Pop”. Non Pop, non Rap ma nemmeno un Cantautore. Piuttosto tutto questo insieme ed anche di più. “Ho fatto pace” è il primo singolo estratto dal nuovo album in lavorazione e parla di guerra. Una guerra fredda, interiore e viscerale, con sé stessi e con i propri demoni. Un pezzo che nasce dal bisogno di lottare contro la propria natura, masochista e nociva. Fare pace non è semplice e in special modo con sé stessi.

«Sono sempre stato un musicista molto inquieto. Sempre alla ricerca di un suono nuovo, di un nuovo genere, di un’atmosfera per esprimere i miei stati d’animo, i miei bisogni e le mie aspirazioni. Ho sempre giocato con la musica e con i generi ma, per questo pezzo, ho scelto di tornare dove ho cominciato. Sono tornato al pianoforte e a quegli accordi di 7° un po’ jazzy che raccontano tanto di me e del mio percorso.» Il Barone Lamberto.

Il Barone Lamberto è Kheyre Yusuf Abukar Issak, cantautore italo/somalo di Modena che è stato pianista di Cisco (ex Modena City Ramblers). La sua proposta fonde Folk, Rap, Trap, Rock e Indie. Cambia diverse formazioni nel corso degli anni ed entra in contatto con professionisti sempre più di frequente: da Luca Rossi degli Ustmamò con cui registra ed arrangia alcuni brani a Little Paul Venturi, con cui condivide la passione per il blues delle origini, mantenendo costante la ricerca di un sound personale che non lo vincoli ai confini di un genere così come il più importante fra i suoi maestri virtuali, Beck Hansen in arte BECK. Nel 2009 il nome di Kheyre arriva alle orecchie di Stefano “Cisco” Bellotti che lo vuole come pianista per il suo tour. Questa é la prima vera esperienza professionale e gli dà modo di toccare con mano quelle realtà che fino a quel momento aveva solo immaginato. Il tour di Cisco copre in effetti tutta l’Italia, la Sardegna toccando anche la Germania e l’Ungheria. Ne esce addirittura un doppio album Cisco dal Vivo volume 1 & 2. Ma anche durante il tour, Kheyre, non smette di dedicarsi ai suoi brani originali e nel 2010 abbandona la band di Cisco per cercare la sua strada. Nel 2017 ha vinto il Festival Internazionale Bascherdeis di Vernasca. Ad aprile 2018 esce il video del brano “Giostrai” che ottiene molti consensi sia in termini di critica che di pubblico. Il Barone è stato selezionato ed ha partecipato al contest Deejay On Stage 2018 sul prestigioso palco di Radio Deejay a Riccione. Ha aperto i concerti di artisti come Vallanzaska, Punkreas, Speaker Cenzou, Willie Peyote, Ghemon e Tedua. Ad agosto 2019 partecipa al Festival Balla coi Cinghiali insieme ad artisti come Shandon, Dutch Nazari e Fast Animals And Slow Kids. Lo stesso anno esce anche il primo album dal titolo “Prima”, un disco totalmente autoprodotto, arrangiato e registrato dallo stesso Kheyre. Ad aprile 2020, durante il lockdown, esce “volumeuno”, Ep in cui la cassa dritta la fa da padrone fondendosi con sonorità elettropop, rock e trap. In “volumedue”, uscito a luglio 2020, le ispirazioni sono prevalentemente Rap/Trap ma sempre ibridate con una vena cantautorale ironica ed autoironica. Un Ep che tratteggia il carattere graffiante del suo autore ed esplora le nuove sonorità con un occhio attento e critico. Segue un altro Ep dal titolo “Sì” che consta di soli due brani ed è la celebrazione di un momento molto importante nella vita del cantautore, ovvero il suo matrimonio. Tra il 2021 e il 2022 il Barone entra a far parte del roster di “Make a Dream”, agenzia di booking Umbra con cui sta costruendo un tour per il 2022/23.

