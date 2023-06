Ema in radio e in digitale con la canzone “Resta”

Disponibile sulle piattaforme digitali e in radio “Resta” di Ema: come l’amore può fare la differenza in un periodo buio

“Resta” è la nuova uscita di EMA con Sorry Mom!. Il cantautore tiburtino racconta in questo brano come l’amore di una persona possa aiutare e fare la differenza quando si è in un periodo buio, quando si vede il mondo da un abisso. È in quel momento che diventa importante saper chiedere aiuto e rivolgere all’altro un semplice invito che può significare moltissimo: “Resta”.

La canzone dal sound pop caratteristico della scrittura di EMA e scritta a quattro mani col Francesco dal Poz, con la produzione di Roberto Visentin, anticipa l’album di prossima uscita.

EMA, nome d’arte di Emanuele Prisano nato a Tivoli in provincia di Roma il 24 aprile 1989, dopo aver capito che la musica è il suo mezzo di comunicazione, decide di iscriversi in una scuola di canto “Musica Incontro” all’età di 19 anni per perfezionarsi con lo studio. Nello stesso periodo partecipa ad un concorso canoro “Una Canzone per l’estate” dove, oltre ad aggiudicarsi il primo posto ottiene l’accesso diretto alle semifinali di Castrocaro.

Nel 2018 sente il bisogno di esprimere le proprie emozioni e decide di iniziare a scrivere e produrre le proprie canzoni insieme alla casa discografica “Cantieri Sonori”, etichetta discografica indipendente.

Subito dopo esce il singolo d’esordio “Adesso che” brano con sonorità Pop il cui video musicale viene girato in collaborazione con l’ex ballerina di “Amici” Maria Zaffino.

L’anno successivo vede la luce il suo primo EP “Ci Vuole Coraggio”. Nel videoclip estratto EMA racconta il bullismo tra i banchi di scuola attraverso la musica.

Nel 2020 pubblica “Orgoglio“, accompagnato da un video che racconta di un’amicizia finita con chiave introspettiva, seguito nel 2021 da “Duemila Diamanti” brano dove si fondono sonorità Pop e Rap seguito da un video ufficiale presente sul canale Youtube di EMA, da “Castelli in Aria” e nel settembre 2022 dal brano “Mostro“.

Nel 2023 esce il brano “Resta“.