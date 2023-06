Conto alla rovescia per il concerto degli Airbourne a Pordenone

Appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dell’hard rock internazionale al. I biglietti per questa speciale data sono già disponibili sui circuiti ufficiali Ticketmaster

Gli Airbourne sono un gruppo hard rock australiano formato a Warrnambool nel 2003 dai fratelli Joel O’Keeffe alla voce e alla chitarra solista e Ryan O’Keeffe alla batteria. La formazione si completava con Justin Street al basso e alla voce e David Roads alla chitarra ritmica e alla voce. Nel 2017 però Roads si è amichevolmente dimesso e Matthew Harrison ha preso il suo posto.

L’album di debutto della band, Runnin’ Wild, è stato pubblicato nel giugno 2007, certificato argento nel Regno Unito, è entrato nella top 30 della classifica ARIA Albums, è apparso nella Billboard 200 degli Stati Uniti e nella classifica degli album di Regno Unito, Francia, Austria e Svizzera.

Il loro secondo album, No Guts. No Glory, uscito nel marzo 2010, ha raggiunto la top 20 in Australia, Austria, Nuova Zelanda, Finlandia, Grecia, Svezia e Svizzera, oltre a entrare al n. 31 nel Regno Unito e nella Top 100 della Billboard 200 statunitense. Il terzo album in studio, Black Dog Barking, è stato pubblicato nel maggio 2013 e ha raggiunto la posizione numero 17 in Australia e la top 20 in Austria, Finlandia, Germania, Nuova Zelanda, Svezia e Svizzera, oltre alla top 100 nel Regno Unito, Spagna, Norvegia e Francia. Nell’ottobre 2016 gli Airbourne hanno pubblicato il loro quarto album, Breakin’ Outta Hell, che ha raggiunto la top 5 in Austria, Germania e Svizzera, la #9 nel Regno Unito e la top 20 in Australia. Si stima che la band abbia suonato più di 1000 concerti dalla sua formazione, incluse molteplici apparizioni in alcuni dei più grandi festival del mondo, tra cui Wacken, Download, Hellfest, Rock am Ring e Rock im Park.