“Ti ho perso” è il nuovo singolo degli Scile

Fuori “Ti ho perso” degli Scile, band di Matera prodotta da Antonio Marcucci (produttore artistico) e Francesco Stoia (produttore esecutivo)

Siamo talmente connessi (in rete) da essere dissociati (nella società). È il caso di dire ci siamo persi, anzi: TI HO PERSO, titolo del nuovo singolo degli SCILE, band di Matera prodotta da Antonio Marcucci (produttore artistico) e Francesco Stoia (produttore esecutivo), fuori per Orangle Records (distr. Believe).

Siamo più preoccupati del nostro avatar che del nostro animo. Ragioniamo per post e dibattiti social, siamo preparatissimi sull’ultimo trending topic e sull’hashtag più attuale, senza sapere nemmeno dire quando è stata l’ultima volta che abbiamo incontrato qualcuno fisicamente. Ci siamo scordati cosa vuol dire uscire di casa e guardarsi negli occhi. Valori sociali che hanno lasciato il posto a valori social. Con testo e musica, gli Scile vogliono dire la loro andando un po’ fuori dal coro. Perché a parole in molti concordano su questo tema, ma nei fatti in pochi prendono le distanze da questo mondo effimero, e chi vive di notorietà, spesso dà il cattivo esempio.

Artefatto, fake, illusorio. Sono queste le definizioni più diffuse per descrivere il modo in cui molte persone si travestono nel mondo social. Rari sono i casi in cui i profili sono coerenti con le persone che lo gestiscono. Da questa consapevolezza nasce il nuovo singolo degli Scile, “TI HO PERSO” un brano pop che vuole mettere a nudo le ipocrisie. Il mito della vanità, per citare un verso della canzone, è un’onda lunga che non riguarda solo gli influencer, ma la visione di sé della maggioranza degli utenti. Ci mettiamo in posa, alla ricerca di like e reaction, ma nel mentre ci stiamo perdendo in tutti i sensi. Da questa considerazione nasce il nuovo singolo. Crediamo di avere tanti amici, ma sono solo followers; ci illudiamo di essere al centro del mondo, quando viviamo nella periferia dei sentimenti. In questa vita parallela di un mondo virtuale, un metaverso della coscienza, gli Scile puntano alla concretezza. Come la loro musica, fieramente pop ma profonda nella sapida ironia dei testi. Un sound elettronico che viaggia di pari passo con lo spessore della musica d’autore, con quella cifra stilistica tipica delle canzoni degli Scile.

Scopri il brano su Spotify: https://spoti.fi/3ZHBMMQ