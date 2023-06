Stefania Chinca nuovo presidente del Cda di Chiesi

Chiesi Italia rinnova il Consiglio di Amministrazione: Stefania Chinca nominata nuovo Presidente, Federico Esposito eletto componente del board

Chiesi Italia, la filiale italiana del Gruppo Chiesi, ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025: l’Assemblea degli azionisti ha nominato Stefania Chinca alla Presidenza e Federico Esposito come consigliere.

Stefania Chinca, già consigliere e Finance & Sales Operations Director di Chiesi Italia dal 2021, subentra ad Alessandro Chiesi come Presidente del CdA. Stefania metterà a disposizione dell’Azienda le proprie competenze e una profonda conoscenza del settore farmaceutico e dei processi di governance interni all’organizzazione, maturate nel corso di una carriera ultraventennale in Chiesi.

Federico Esposito ricopre dal 2021 il ruolo di Legal & Compliance Director e Data Protection Officer, classe ‘85, è il più giovane componente del board. La sua formazione giuridica e il consolidato background sulla normativa farmaceutica rappresentano un valore e rispondono alla volontà di garantire una rappresentanza diversificata e di alto profilo del CdA.

“Le nomine di Stefania Chinca e di Federico Esposito riflettono la filosofia e la cultura organizzativa di Chiesi Italia orientate a valorizzare il capitale umano e a favorire un rinnovato equilibrio generazionale nel processo decisionale, in linea con le politiche di Diversity & Inclusion e con i valori di azienda certificata B Corp”, ha commentato Raffaello Innocenti, CEO e Managing Director di Chiesi Italia. “Integrare competenze ed esperienze è fondamentale per migliorare la governance aziendale e aprirsi al cambiamento. Il nuovo CdA continuerà a perseguire la sfida dell’innovazione e della crescita sostenibile che hanno fatto di Chiesi Italia un’azienda leader in aree terapeutiche importanti, sempre rimanendo fedeli a quei valori che sono espressione della nostra strategia di sostenibilità. Auguro buon lavoro a Stefania e Federico che sono certo daranno un contributo significativo ad affrontare le nuove sfide per creare un futuro migliore a beneficio dei pazienti, delle nostre persone e degli interlocutori”.

Stefania Chinca commenta: “Ringrazio l’Azienda per la fiducia riposta nei miei confronti e per avermi dato la possibilità di crescere professionalmente all’interno di Chiesi. Accolgo con entusiasmo e grande responsabilità questa nomina, per supportare la crescita, la competitività di Chiesi Italia, ascoltando i bisogni dei diversi stakeholder e credendo responsabilmente in un modello di business sostenibile”.

Federico Esposito: “Desidero ringraziare la Società per avermi dato questa responsabilità. Sono entusiasta di poter mettere le mie competenze al servizio di un’azienda guidata da un approccio altamente innovativo e improntato all’etica, alla trasparenza e alla responsabilità verso i propri stakeholder interni ed esterni”.