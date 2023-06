Operativo il primo vertiport per droni dei Paesi Bassi

In futuro, i droni saranno utilizzati per tutti i tipi di compiti nell’area portuale di Rotterdam, dall’esecuzione di ispezioni e monitoraggi al trasporto di colli. Ciò richiede la creazione di una rete strategica di piattaforme universali di decollo e atterraggio per i droni, note come vertiport. Tuttavia, prima di allora è necessaria una certa sperimentazione, preferibilmente in un contesto il più possibile realistico. Questi due vertiport sperimentali rispondono a questa esigenza.

“La sfida non sta tanto nella tecnologia, ha sottolineato Tsjerk Kooistra, direttore della Dutch Drone Company, la società che ha effettuato il volo di prova. I droni sono ancora utilizzati principalmente per le ispezioni e il passo successivo è la logistica. Possiamo già fare molto in termini di tecnologia, ma ci sono ancora molte restrizioni normative. Questa dimostrazione è solo un primo passo per allertare l’industria sugli sviluppi, in modo che sappia che è in arrivo”.

Gli operatori di droni sono liberi di effettuare voli di prova purché soddisfino tutti i requisiti. Per questo volo di prova, il drone DJI M300 RTK è stato controllato da un pilota in loco. L’obiettivo finale è che i droni volino oltre la linea visiva di vista (BVLOS) e che un solo operatore possa supervisionare più voli di droni. È inoltre necessario stabilire dei corridoi tra le varie aree. Kooistra ha continuato: “Questo permette di creare nuovi casi commerciali, come il trasporto di merci e in seguito anche di persone. È ora di mettere in pratica la teoria”.

Il primo vertiport per droni dei Paesi Bassi è diventato operativo. Il vertiport “Galileo” si trova nel sito del Future Mobility Park di Merwehaven a Rotterdam, mentre un vertiport simile si trova nel cantiere navale RDM sull’altra sponda del Nieuwe Maas. Questa configurazione è un prototipo per una rete di vertiport nell’area portuale.