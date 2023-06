Gregorio Sanchez pubblica l’EP “Luna di miele, fine del mondo”

Disponibile online sulle piattaforme digitali “Luna di miele, fine del mondo” il secondo EP che compone il nuovo album di Gregorio Sanchez

GREGORIO SANCHEZ torna oggi su tutte le piattaforme di streaming e download con Luna di Miele, Fine del Mondo, il secondo EP che, insieme a Nelle Parole Degli Altri, compone il lato A del disco Luna Di Miele, Fine del Mondo/Nelle Parole Degli Altri, in uscita a maggio ma già disponibile in pre-order al link: https://sme.lnk.to/LunadiMielefinedelmondo-Nelleparoledeglialtri in una preziosa edizione in vinile di 8 tracce con le illustrazioni di FAT GOMEZ.

Luna di Miele, Fine del Mondo/Nelle Parole degli altri sono due stanze della stessa casa, il racconto raffinato e delicato dei pensieri e della vita di una generazione che si sta ricostruendo, nella quotidianità e nelle idee: se in Nelle Parole degli Altri, Gregorio racconta una generazione, quella dei primi anni ‘90, cresciuta con ideali inconsapevolmente imposti (la concezione del lavoro, della famiglia, ecc), in Luna di Miele, Fine del Mondo, racconta come questi ideali abbiano inciso nei rapporti, attraverso il legame di una coppia che ha sullo sfondo ha l’apocalisse:

«Credo che i modelli di famiglia borghese, del focolare domestico, dei progetti di vita prevedibili e costruiti a tavolino siano ormai anacronistici, inadatti al declino a cui stiamo andando incontro, sia umano che ecologico. A Maggio 2020 è iniziata la mia prima esperienza di convivenza. Il mondo era cambiato improvvisamente e qualcosa nella società si era irreversibilmente incrinato. Questa consapevolezza ha cominciato a farmi vivere diversamente la mia relazione. Da qui nasce l’idea della seconda parte del disco», commenta il cantautore bolognese, ma milanese d’adozione.

L’EP, prodotto da Marco Giudici, e registrato in un’unica sessione, suona minimale, ma è evidente la ricercatezza sulla sonorità, con le sue note fuori scala, i rumori di fondo, l’atmosfera domestica, artigianale. La scrittura delle partiture per i fiati è stata scritta dallo stesso Gregorio Sanchez con Marco Giudici, Giacomo Di Paolo e Francesco Panconesi. Pieno di contenuto, racconti, ambienti, si avvale della collaborazione di amici di Gregorio e bravissimi musicisti: Adele Altro (cori su “Aliante”, “Trucioli” e “Mentre balli con il cane”), Marco Giudici (cori, basso, piano e synth su “Aliante”, “Matrimonio, luna di miele, fine del mondo”, “Trucioli” e “Mentre balli con il cane”), Generic Animal (cori su “Matrimonio, luna di miele, fine del mondo”), Francesco Panconesi (sassofono su “Aliante”, “Matrimonio, luna di miele, fine del mondo”, “Trucioli” e “Mentre balli con il cane”) , Alessandro Cau (batteria su “Aliante”, “Matrimonio, luna di miele, fine del mondo”, “Trucioli” e “Mentre balli con il cane”).

Anche il formato del vinile con due lati richiama non solo l’artigianalità ma anche il ritratto di una generazione che ha vissuto e amato il disco fisico, in vinile, da tenere tra le mani mentre lo si ascolta. In questo caso, il tutto è impreziosito dalle illustrazioni di Fat Gomez, che ha messo su carta il mondo cantato da Gregorio Sanchez.

TRACKLIST

LATO A (EP2)

1. Aliante

2. Mentre Balli Con il Cane

3. Trucioli

4. Matrimonio, Luna di Miele, Fine del Mondo

Lato B (EP1)

5. Nelle Parole degli Altri

6. Disperati

7. Estate

8. SN 1987a