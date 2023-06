Fuori “Diventare”, il nuovo disco di Meli

Un’istantanea della propria vita, per raccontare la paura di non riuscire a diventare ciò che si è in “Diventare”, il nuovo album di Meli

DIVENTARE è il nuovo EP di MELI, in uscita per Futura Dischi. La pubblicazione dei singoli precedenti ORTIGIA e INSONNIA viene completata nel disco da due importanti featuring con Don Said in Dream e con Beatrice Dellacasa in Glicine, focus track dell’EP.

A tre anni dalla pubblicazione dell’acclamatissimo debut album Please Wait, tante cose sono cambiate nella vita di Meli. Vita che in Diventare viente raccontata in ogni sua sfaccettatura, perchè per l’artista “è un percorso dove ti succedono un sacco di cose, ed infondo noi stessi siamo il risultato di tutto ciò che ci accade: lutti, delusioni, gioie, soddisfazioni. Tutto questo ci forma nel diventare qualcuno. Ma siamo sicuri che questo qualcuno sia davvero la nostra vera natura?”.

Un percorso introspettivo che sfocia in un album trascinato dalla focus track Glicine feat. Beatrice Dellacasa:

“L’abitudine di stare insieme a qualcuno per tantissimo tempo per poi ritrovarsi da soli all’improvviso è una delle sensazioni più strane in assoluto. Basta anche solamente incontrarsi per strada per diventare immediatamente “imbranati, scemi, goffi e cretini”. Eppure, anche se era forse destino il doversi separare per andare ognuno per la propria strada, ci sarà sempre una parte di noi stessi che vorrà il bene dell’altro e che sarà pronta ad esserci nel momento del bisogno. Almeno fino a quando non ci si disintossicherà definitivamente.”

TRACKLIST & CREDITS

1. INTRO WI-FI TIM091019

2. INSONNIA

3. ORTIGIA

4. GLICINE (feat. Beatrice Dellacasa)

5. DREAM (feat. Don Said)

6. ho solo paura di non riuscire a diventare quello che sono