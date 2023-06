“Fiorichiari” è il nuovo letto scrittoio di Ludovica Mascheroni

Con “Fiorichiari” materiali di pregio ed essenze lignee naturalmente profumate e dalle tonalità luminose entrano in dialogo armonico e raffinato con dettagli studiati

“Fiorichiari” è il nuovo letto presentato da Ludovica Mascheroni, azienda specializzata in arredamento di alta gamma. La particolarità è lo scrittoio integrato nella parte retrostante della testata del letto, andando così a creare una doppia funzionalità.

Il letto presenta una struttura in frassino sbiancato, la testata in pelle color panna per la parte centrale e frassino per le parti laterali. Ai lati della testata, due lampade rivestite in pelle con accensione a sfioro e comodini rivestiti in pelle. Il giro testata è in marmo travertino, mentre il giroletto è in frassino. Sul retro della testata, lo scrittoio con struttura in frassino e piano lettura o scrittura rivestita in pelle. Lo scrittoio presenta un’illuminazione led rivestita in pelle con accensione a sfioro e si completa con il pouf in frassino sbiancato e cuscino rivestito in pelle color panna.

Il nuovo letto scrittoio firmato Ludovica Mascheroni è un concentrato di linearità estetica e alta artigianalità: materiali di pregio ed essenze lignee naturalmente profumate e dalle tonalità luminose entrano in dialogo armonico e raffinato con dettagli studiati, lavorazioni accurate ed eleganza senza tempo. Il risultato è un complemento d’arredo in cui la tradizione delle lavorazioni artigianali incontra un’estetica contemporanea ed essenziale.

Ludovica Mascheroni propone l’essenza del vero metodo artigianale che consente di percepire l’arte del saper fare in ogni sua creazione e nei materiali selezionati. La produzione di Ludovica Mascheroni, infatti, è completamente affidata alle esperte mani artigiane dell’azienda, i materiali scelti sono di grande pregio e il design rappresenta un percorso fatto di passioni e saperi finemente coordinati in ogni piccolo dettaglio. Nulla è lasciato al caso negli arredi di Ludovica Mascheroni. Elementi dal design elegante, studiati in ogni dettaglio e realizzati in Italia con materiali e rifiniture di pregio.