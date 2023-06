Da Tecniwork arrivano le nuove pinzette per sopracciglia

Tecniwork, il brand italiano professionale che realizza prodotti specifici per il settore estetica, sanitaria-farmacia e podologia, ha ideato nuove pinzette per sopracciglia

Le sopracciglia sono la cornice del volto e si suggerisce di non stravolgerle troppo, l’ideale è un disegno naturale. Si consiglia di eliminare solo i peli in eccesso e di non esagerare perché a furia di strappare rischiano di non ricrescere più, ma è importante seguire sempre la direzione di crescita. Visto che sono la cornice del nostro sguardo e danno espressione al volto è bene prendersene cura con un prodotto professionale.

Tecniwork, il brand italiano professionale che realizza prodotti specifici per il settore estetica, sanitaria-farmacia e podologia, ha ideato degli strumenti affidabili, resistenti, di alta qualità e di precisione che si possono utilizzare in cabina ma anche comodamente a casa come le PINZETTE PER SOPRACCIGLIA.

Tecniwork tra le sue referenze annovera anche per la presenza di numerose fantasie, floreali, animalier, fruit, seventies, I-love sweet, mukka, bubble mix e tante altre di PINZETTE PER SOPRACCIGLIA a punta obliqua. Sterilizzabili, in acciaio inox, ad alta precisione, resistenza e leggerezza perfette per dare forma all’arco sopraccigliare.

La PINZETTA PER SOPRACCIGLIA Tecniwork consente la rimozione precisa dei peli, catturando anche quelli più piccoli e sottili. Inoltre, la pinzetta è flessibile ed elastica, per una presa perfetta e controllata. Le superfici di taglio sono adeguatamente affilate per permettere di estrarre il pelo, evitando di tagliarlo. In più, la punta obliqua permette una buona visuale per raggiungere sia i peli lunghi che quelli corti.

La durata nel tempo, l’eleganza del design, la flessibilità e l’estrema precisione fanno della PINZETTA PER SOPRACCIGLIA Tecniwork un oggetto unico. Precise e funzionali, per uno stile sempre glamour.

PLUS

-Pinzetta professionale per sopracciglia in Acciaio Inox con punta obliqua

-Ideale per dare forma all’arco sopraccigliare

-Alta precisione, resistenza e leggerezza

-Sterilizzabile in autoclave

-Diverse fantasie

-Made in Italy

Prezzo suggerito al pubblico:

PINZETTA PER SOPRACCIGLIA 17,20 €

IN VENDITA IN FARMACIA, SANITARIA, ORTOPEDIA E CENTRI ESTETICI E SU ESTETA.IT