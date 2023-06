UnFauno su YouTube con il nuovo videoclip

UnFauno torna sulla scena musicale con il videoclip di “Che cazzo ci faccio qui?” diretto da Valerio Desirò e online su YouTube

Micidiale Records presenta il videoclip di Che cazzo ci faccio qui? di UnFauno diretto da Valerio Desirò. Nel brano dell’ironico e “stroboscopico” artista romano, disponibile nelle piattaforme digitali e in radio, i synth disperati danno forma con un ritmo sempre più frenetico a un vero e proprio richiamo per tutti gli emarginati che vorrebbero spiccare il volo, ma restano incollati a terra: tutti vogliamo tutti essere luce, ma prima dobbiamo fare i conti con le nostre ombre. La produzione porta la firma di Axel Legit (Psicologi, Ariete) e il testo e la musica sono di UnFauno.

Nel video bastano due minuti e quarantacinque secondi per rispondere a una domanda tanto comune quanto profonda. UnFauno li usa per raccontare il disagio della “normalità” e parole e musica diventano videoclip nel girato di Valerio Desirò, che porta il cantautore a farsi un giro per Roma, sua città natale. Il viaggio inizia nel bagno di un locale, dove UnFauno si divide tra gli specchi per poi inciampare per le strade di Roma dove il disagio trova una sua personale liberazione, esplodendo in una danza liberatoria per strada, tra le macchine e in quegli stessi luoghi che prima erano prigione. Riflesso condizionato della ripetizione: l’esorcismo di una costrizione all’ordinario.

“Quante volte ti sei sentito fuori luogo per strada, sull’autobus, nei bar e nella cosiddetta ‘normalità’? Se la risposta è ‘spesso’, allora ti rivedrai in questo brano” – UnFauno.