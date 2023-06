La Fondazione per il carcere: 13 i progetti di inclusione sociale

Con la “Call for Proposal – La Fondazione per il Carcere” Fondazione CR Firenze vuole garantire un servizio di tutele sociali con un contributo complessivo di 471 mila euro

Dall’iniziativa “Lavori in corso” di Convoi Onlus, che vuole dare opportunità lavorative e abitative agli ex detenuti, alle iniziative in favore del benessere e della salute mentale, gestite dalla cooperativa San Pietro a Sollicciano. Dal corso per addetti alla manutenzione dei giardini di Stazione Utopia, al laboratorio di bambole dell’associazione Pantagruel. Sono 13 i progetti che saranno sostenuti da Fondazione CR Firenze, con un importo complessivo di 471 mila euro, nell’ambito della “Call for Proposal – La Fondazione per il Carcere”, il bando che ha come obiettivo l’inclusione sociale di persone detenute ed ex-detenute e indirizzato agli enti non profit di Firenze e della Città Metropolitana.

Alcune delle azioni che saranno sostenute serviranno a garantire un servizio di supporto e di tutele sociali all’interno degli istituti di pena, altri servizi accompagneranno le persone anche nel primo periodo di libertà fuori dall’istituto penitenziario.

“Questa iniziativa è un ulteriore passo che la Fondazione compie a sostegno delle associazioni che direttamente si occupano ogni giorno di assistere le fasce più deboli della nostra comunità – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – alle quali, ci dicono i dati, appartiene la maggioranza della popolazione penitenziaria. Il sistema penitenziario toscano presenta una situazione piuttosto articolata, meritevole di attenzione. Una persona detenuta su 4 in Toscana è tossicodipendente quasi una su 2 ha origini straniere. I dati dei suicidi e degli atti di autolesionismo sono lì a dirci quanto sia importante il lavoro di chi, lontano dai riflettori, è in grado di stare vicino a chi ha più bisogno. Agli operatori va il nostro ringraziamento”.

Tutto l’elenco dei beneficiari è consultabile sul sito internet.