I Bluesex pubblicano l’album “Sex Blues”

Fuori l’album d’esordio dei salentini Bluesex: il disco, intitolato “Sex Blues”, è disponibile online sulle piattaforme digitali

Per ogni artista l’album di debutto rappresenta una sorta di “pietra d’angolo”, sulla quale costruire una solida struttura per il proprio futuro. Un momento distintivo di partenza, dopo una lunga attività su e giù dai palchi, nel quale si riflettono desideri, speranze e – perchè no – pure qualche sogno ad occhi aperti, Di quelli che si fa fatica, scaramanticamente, a pronunciare a parole.

E’ quello che succede anche ai Bluesex, che privilegiano offrire l’ascolto del loro primo album a chi abbia voglia di confrontarsi con la loro irruenza, la loro grinta condita da una sana irriverenza e tanta, tanta voglia di tirar tardi a suonare! Consapevoli che i nove episodi che lo compongono rappresentano la fotografia perfettamente a fuoco del loro momento attuale.

Canzoni dirette, come quella che apre il lavoro (uscita come singolo qualche mese fa), Baby lo Sai, accompagnata anche da un clip che testimonia in maniera concreta l’attitudine dei Bluesex a mostrarsi on stage. Poi i contagiosi accenti reggae di Moka, l’andamento dritto e quadrato di Quant’è Bello, le atmosfere dell’alba di un nuovo giorno in Barcollo, la ballad Occhi Blu pregna di sentimento e di rimpianto, la gradazione alcolica di Vino che stordisce ed inebria, Uccidimi Ora – ipoteticamente dedicata a una nuova Lilì Marlene e, per chiudere, Fuori dai Coglioni, con alcune indovinate invenzioni testuali che ricordano addirittura lo spirito di Rino Gaetano, con un trascinante rock’n’roll a fare da tappeto. In aggiunta, come bonus track la cover di Pensa, portata al successo da Fabrizio Moro, ripensata in maniera estremamente originale, con un “tiro” ad effetto ed un inaspettato break dall’andamento jazz! Rock sempre opportuno e curato, spinto da un’urgenza espressiva che trova in quei riff e in quegli accenti tutta la sua naturale carica vitale.