Fuori il nuovo disco di Luigi Salerno

Canzoni che descrivono scene di vita, a volte personali, a volte appartenenti a individui sconosciuti o immaginati. In questo modo potremmo riassumere il nuovo disco di Luigi Salerno intitolato Ancora non lo So fuori per l’etichetta G&M Recorfonic. Un lavoro senza dubbio diverso dai precedenti soprattutto per gli arrangiamenti curati da Alessandro Meozzi e Luca Majnardi e per l’uso di sintetizzatori che avvicinano il sound a quello degli anni ’60 e ’70. Gli otto brani che compongono questo album, racchiusi in un cerchio di vita, arrivano come il sereno dopo un temporale e anche se i testi hanno preso una direzione nuova, il modo di scrivere diretto e istintivo è rimasto lo stesso. Le canzoni del resto non si possono spiegare, non si possono raccontare e non siamo noi a cercarle, ma sono loro che ci trovano nei moneti più inaspettati. Ognuna di esse racconta una storia ben precisa, come Inventando una scusa parla dei pensieri un ragazzo solo, seduto al tavolo di un bar verso sera, con una birra davanti e il telefono staccato. Fino all’ultima onda è una dedica a tutto il tempo e alle energie spese nella musica, quella che a volte fa perdere la testa ma di cui non si può mai fare a meno. Imperfetto è invece un autoritratto dell’autore, mentre L’inganno della realtà è un inno a volersi migliorare, a voler cambiare perché a volte quello che vediamo in noi stessi non ci piace più.

Biografia artistica: Luigi Salerno nasce ad Alba in Piemonte. La sua storia ha inizio nel 1995, quando con Giorgio Faletti e Danilo Amerio scrive la canzone “Passa Tutto” che farà parte del disco “HO bisogno d’amore” presentato a Sanremo da Danilo Amerio. Nel disco fa parte anche la canzone “Per Te” scritta con Danilo Amerio. Successivamente il brano “Passa Tutto” viene cantato dall’argentino Ricardo Montaner tradotto in “PasaTodo”. Nel 1999 sempre con Amerio scrive “Freddo dentro” e “A cuore nudo” che faranno parte dell’album “Fidati del tuo cuore”. Del 2000 è l’esordio come attore nel lungometraggio “I Nostri Anni” di Daniele Gaglianone, selezionato alla Quinzaine del Festival di Cannes 2001 e vincitore del Jerusalem Film Festival 2001. Nel 2004 firma due brani “Fischietto” e “Non posso accettare” nel film “Nemmeno il Destino” sempre del regista Daniele Gaglianone che partecipa nella sezione Giornate degli Autori al Festival del Cinema di Venezia dove riceve il Premio Lino Miccichè dalla giuria della Scuola Nazionale di Cinema come miglior lungometraggio italiano presente alla Mostra. Nel 2005 il film vince il Tiger Award all’International Film Festival di Rotterdam e il Premio Speciale della Giuria al Festival di Taipei a Taiwan. Nel 2006 il disco “LA GIOSTRA” con etichetta Radio Fandango, è dunque il suo esordio nel campo discografico, partecipando così al MEI di Faenza e al Festival della musica di Mantova. Nel 2011 scrive “Vado giù” che apre il meraviglioso album “Complici” di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Sempre nel 2011 ritorna a scrivere con Danilo Amerio e nel disco “L’amore ha un altro colore” firma il brano “Giorno per giorno” A gennaio 2013 continua la collaborazione con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, scrive “Aria c’è” che apre il disco “Banda Larga” dove Musica Nuda, nell’occasione del decennale, è accompagnata da una grande orchestra arrangiata e diretta dal maestro Daniele Di Gregorio, da più di 20 anni collaboratore di Paolo Conte. Nel 2014 esce il suo secondo lavoro in Studio e per l’etichetta “Piano B” pubblica “LA DIREZIONE DEL VENTO”. Il 27 gennaio 2017 esce il nuovo album di MUSICA NUDA…. “Leggera” e due brani portano la firma di Luigi. Ti darò scritto con Petra Magoni e Luce con musica di Ferruccio Spinetti. Segue un tour in tutta Italia. Luigi aprirà i concerti del Duo per poi interpretare il brano “Ti darò” insieme… Il 29 marzo 2019 esce l’album omonimo “LUIGI SALERNO” con l’etichetta “Indiependente Prima o Poi” che contiene 8 brani. Il 2 luglio 2020 il brano “UNA LETTERA” fa parte del film IL REGNO con Max Tortora e Stefano Fresi prodotto da Fandango e Rai Cinema. Il 10 Giugno 2021 esce il singolo “FOSSI IN TE” con l’etichetta G&M Recorfonic. Il 10 Gennaio 2023 esce il nuovo singolo “GUARDAMI” del duo Musica Nuda, brano scritto da Ferruccio Spinetti e Frankie hi-nrg mc e il testo di Luigi Salerno.