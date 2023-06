Case farmaceutiche: Barbara Capaccetti torna nella filiale italiana di Pfizer come Country Medical Director & Vice President

Barbara Capaccetti torna nella filiale italiana di Pfizer come Country Medical Director & Vice President, dopo tre anni in cui ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in altre aziende farmaceutiche globali.

Laureata in Medicina e chirurgia, con la specializzazione in Oncologia Medica presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha frequentato la School of Medicine “Programs and Practice of Oncology” presso la New York University Kaplan Comprehensive Cancer Center” e lavorato come medico oncologo presso l’Ospedale San Filippo Neri di Roma, per poi proseguire il suo percorso professionale all’interno del settore farmaceutico.

Tra gli ultimi incarichi, quello di Executive Country Medical Director di MSD in Italia – con responsabilità della pipeline nelle aree di immuno-oncologia, vaccini e malattie infettive, incluso il Covid-19 – e di Direttore Medico e Regolatorio di Takeda in Italia, dove si è occupata di gastroenterologia e malattie rare.

Paivi Kerkola, Country President di Pfizer in Italia, commenta: “L’inserimento di Barbara come Pfizer Medical Director & Vice President, responsabile di tutto l’ampio portfolio e della pipeline in diverse aree terapeutiche cruciali, completa al meglio l’organizzazione medica italiana, garantendo un focus ancora maggiore su scienza e innovazione al servizio del sistema sanitario nazionale e dei pazienti italiani. Sono felice di dare il benvenuto a Barbara nel nostro Country Leadership Team.”

L’ingresso di Barbara Capaccetti completa la struttura di Medical Affairs di Pfizer in Italia, andando a ricoprire un nuovo ruolo di Direttore Medico il cui primario obiettivo è favorire la conoscenza della scienza e l’accesso all’innovazione. “Pfizer ha l’obiettivo di portare ai pazienti i risultati della scienza più innovativa. Da questo punto di vista, la direzione medica assume un ruolo sempre più strategico rappresentando uno dei pilastri principali all’interno dell’organizzazione. La nomina di Barbara Capaccetti, grazie alle sue competenze e alla sua esperienza, consolida l’eccellente team italiano, permettendoci di portare evidenze e fornire una robusta expertise scientifica su farmaci e vaccini della nostra pipeline, in coerenza con il nostro purpose Breakthroughs that change patients’ life”, commenta Tamas Koncz, a capo dell’area medica Pfizer degli International Developed Markets.

Nella sua carriera scientifica Barbara ha pubblicato diversi articoli su riviste peer reviewed partecipando come relatrice a congressi nazionali ed internazionali. “L’esperienza della lotta comune contro la pandemia, che ha visto collaborare da vicino pubblico e privato, ci ha dimostrato come oggi la scienza possa fornire soluzioni concrete anche in tempi rapidi per rispondere alle emergenze sanitarie e alle esigenze di milioni di pazienti nel mondo” afferma Barbara Capaccetti “Sono assolutamente convinta che le molecole e i vaccini in pipeline, grazie alla collaborazione pubblico-privato potranno contribuire in modo significativo al miglioramento delle terapie, della qualità e delle aspettative di vita dei pazienti .” Barbara Capaccetti ricoprirà anche il ruolo di Presidente della Fondazione Pfizer.