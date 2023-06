Agroalimentare: Cnr tra i protagonisti del progetto CIPROMED

L’obiettivo di CIPROMED è quello di costituire un sistema produttivo agroalimentare del Mediterraneo stabile e robusto, sfruttando le colture coltivate localmente

Il progetto “CIPROMED” (Circular and Inclusive utilisation of alternative PROteins in the MEDiterranean value chains) vede partecipazione in del Consiglio nazionale delle ricerche con ricercatori afferenti all’Istituto di scienze delle produzioni alimentari (Ispa) delle sedi di Torino e Lecce. Finanziato nell’ambito del programma PRIMA (PRIMA SECTION 1 2022 – (IA) Food Value Chain), il progetto avrà una durata complessiva di tre anni, e vede inoltre il coinvolgimento di Università, centri di ricerca, piccole e medie imprese e organizzazioni non governative di sette paesi Europei (Grecia, Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Cipro e Malta) e di tre paesi extra-europei (Tunisia, Israele, Marocco) per un totale complessivo di 17 partners.

L’obiettivo principale del progetto è quello di costituire un sistema produttivo agroalimentare del Mediterraneo stabile e robusto, sfruttando le colture coltivate localmente e utilizzando proteine ottenute dall’impiego di sottoprodotti agroindustriali. Il raggiungimento di tale obiettivo comporterà l’adozione di tecniche innovative per l’allevamento degli insetti e la coltivazione di microalghe che utilizzano questi sottoprodotti, con conseguente accelerazione della produzione di proteine d’interesse sia mangimistico che alimentare.

Nell’ambito di questo progetto, il ruolo dei ricercatori del Cnr-Ispa sarà quello di caratterizzare analiticamente questi ingredienti proteici innovativi da un punto di vista sia nutrizionale che di sicurezza alimentare, con una particolare enfasi circa il loro potenziale allergenico, ai fini del loro potenziale utilizzo in applicazioni sia feed che food.