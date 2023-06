Swiss Life Asset Managers acquisisce quota di maggioranza in Powy

Swiss Life Asset Managers acquisisce una quota di maggioranza in Powy per lo sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in tutta Europa

Un fondo gestito da Swiss Life Asset Managers ha acquisito una quota di maggioranza in Powy. Il fondo gestito da Swiss Life Asset Managers, con un investimento primario di capitale di 84 milioni di euro, sosterrà le ambizioni di crescita di Powy nell’ulteriore espansione della sua presenza in Europa. I fondatori e azionisti Federico Fea e Andrea Brentan continueranno a gestire Powy rispettivamente come CEO e Presidente.

Basata a Torino, Powy è uno dei principali sviluppatori, proprietari e gestori indipendenti di stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici quick, fast e ultra-fast. Attualmente Powy gestisce oltre 400 punti di ricarica in circa 150 diverse location premium in Italia e Spagna, mediante l’ottenimento di concessioni a lungo termine per la costruzione e la gestione d’infrastrutture di ricarica pubbliche di sua proprietà. Sin dall’inizio dell’attività commerciale nel 2021, la strategia di Powy si è dimostrata particolarmente efficace grazie alla capacità di identificare e assicurarsi rapidamente location premium per realizzare il suo network di ricarica. Attraverso un portafoglio diversificato di location, Powy è in grado di offrire agli utilizzatori di veicoli elettrici sia soluzioni di “destination charging” che “on the go”, calibrando la tipologia di infrastruttura più appropriata in ciascuna location in base alle abitudini attuali e prospettiche degli utilizzatori di veicoli elettrici.

Negli ultimi anni, le vendite di veicoli elettrici sono cresciute in modo significativo, supportate da un quadro regolatorio favorevole, sfidanti obiettivi di decarbonizzazione, progressi tecnologici e riduzione dei costi. Di conseguenza, le infrastrutture di ricarica stanno vivendo un forte sviluppo sia in termini di densità della rete che in termini di fattori d’utilizzo. Sia la Spagna che l’Italia sono importanti mercati per la vendita di veicoli elettrici, con un accesso relativamente basso alle infrastrutture di ricarica private. L’adozione di veicoli elettrici in entrambi i mercati sta rapidamente raggiungendo il livello di altri Paesi europei, offrendo l’opportunità a Powy di implementare il suo piano di crescita.

“Siamo lieti di aver conquistato la fiducia dei fondatori e azionisti di Powy che siamo entusiasti di supportare nella prossima fase di sviluppo. L’Europa sta vivendo una forte accelerazione nell’elettrificazione sia delle flotte di trasporto private che di quelle commerciali, favorendo una crescente domanda di servizi di ricarica. Siamo entusiasti di supportare il management di Powy ed accelerare ulteriormente lo sviluppo della società nei mercati attuali come in quelli futuri” commenta Gianfranco Saladino, Head Value-Add Infrastructure di Swiss Life Asset Managers.

“Powy ha dimostrato di avere una posizione unica per sviluppare rapidamente la sua rete di ricarica in location premium e siamo entusiasti di poter adesso accelerare ulteriormente il nostro sviluppo insieme ad un partner d’eccellenza come Swiss Life Asset Managers. Oltre alle risorse finanziarie per alimentare i nostri ambiziosi piani di crescita in Europa, Swiss Life Asset Managers porta in dote a Powy la sua grande esperienza nello sviluppo di società in forte crescita, la sua comprovata capacità di supportare l’implementazione delle pratiche ESG ed un vasto portafoglio di investimenti ricco di preziose potenziali sinergie” afferma Federico Fea, co-fondatore e CEO di Powy.