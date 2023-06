Seishou lancia la sua nuova linea di scarpe Made in Italy

Il brand di calzature di lusso Seishou, creato dai designer giapponesi Masaharu Ikeda e Yuko Matsuzaki, lancia la sua nuova collezione di scarpe da uomo

Il brand di calzature di lusso Seishou, creato dai designer giapponesi Masaharu Ikeda e Yuko Matsuzaki, lancia la sua nuova collezione di scarpe da uomo, già disponibile sul sito e-commerce.

L’idea alla base di questa linea di scarpe è garantire calzature confortevoli, studiate appositamente nel loro design essenziale e nella loro struttura, costruite artigianalmente in calzaturifici italiani e pensate per essere usate in ogni situazione. La nuova collezione è composta da 4 modelli di calzature, realizzati in pelle con lavorazioni differenti.

La designer Yuko Matsuzaki racconta come è nata questa linea di scarpe: “Prendendo ispirazione dai look preppy degli anni ‘60, ho deciso di realizzare dei modelli New Standard, unendo il design essenziale al comfort, senza trascurare l’eleganza contemporanea. Ho ricercato le tendenze del momento del mondo fashion per creare una collezione che fosse curata nello stile, nei materiali scelti e che fosse adatta a ogni occasione. Perché Made in Italy? Ho potuto conoscere la storia e la tradizione dell’arte calzaturiera italiana, per questo motivo ho scelto di produrre le mie scarpe in Italia, nei migliori laboratori artigianali“.

Dalla lunga esperienza dei designer Masaharu Ikeda e Yuko Matsuzaki nel settore calzaturiero, nasce Seishou: il nome del brand è una parola composta da due ideogrammi che assieme creano il concetto “cantare all’unisono”, a rappresentare l’unione tra il design giapponese, famoso per l’approccio comodo, essenziale e funzionale, e l’artigianato italiano di alta qualità. Queste caratteristiche formano la filosofia di Seishou: “Essential design made in Italy”.

L’azienda è coinvolta direttamente nello sviluppo delle calzature e la designer Yuko, in particolare, partecipa attivamente al processo produttivo interfacciandosi costantemente con gli artigiani dei laboratori Seishou.

Start Shopping

Hopkins

Un approccio moderno alle scarpe da barca, disponibili in quattro varianti colore (mimetico, testa di moro, cognac, bianco).

Shop now »

Maryland

I mocassini college dalla costruzione tradizionale e materiali innovativi.

Shop now »

Purdue

Le sneakers per ogni occasione con doppio materiale (pelle e suede).

Shop now »

Emory

Un mix unico tra sneakers e scarpe stringate.

Shop now »