“Se manchi” è il terzo singolo di Nicholas

Nicholas torna con il nuovo singolo “Se manchi” disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali per Indieffusione

“Ho scritto questo brano a inizio 2022. Una sera mi trovavo in macchina con una persona, la quale mi ha raccontato di una sua storia d’amore finita anni prima.” – Racconta Nicholas – “Nonostante gli anni passati si avvertiva negli occhi di questa persona una forte mancanza verso la sua vecchia fiamma, come se il tempo si fosse fermato. Il giorno dopo ho sentito di colpo nella testa una melodia, mi sono messo al pianoforte e ho iniziato a ripetere due parole in loop ripensando alla storia che avevo sentito. Nel giro di un paio d’ore ho scritto “Se manchi”.”

“Se manchi” racconta, in maniera molto semplice ma diretta, di una mancanza in grado di fermare il tempo e di tutte quelle sensazioni tipiche che si provano dopo la rottura di una storia importante. Il senso di disperazione, la paura di rimanere da soli per sempre e la mancanza quasi logorante verso una persona che non fa più parte della propria vita.

Al giorno d’oggi siamo abituati a cercare un senso a tutto, a cercare un perché ad ogni cosa che accade o alle emozioni che proviamo. “Se manchi” è invece un grido di liberazione che ci permette di realizzare che a volte non è necessario dare una spiegazione alle cose perché è solo attraversando il dolore che è possibile guarire.