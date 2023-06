Il film “Per tutta la vita” su Rai 2: ecco la trama

Quando si cancella un matrimonio in “Per tutta la vita” in onda in prima serata su Rai 2: ecco la trama del film di Paolo Costella

Una storia che prende spunto da un fatto vero e pone al pubblico un interrogativo: cosa fareste se un giudice un giorno dichiarasse nullo il vostro matrimonio, dopo aver scoperto che il prete che vi ha sposato non era un vero prete? Se vi capitasse di dover dire di nuovo ‘sì’, dopo anni dalla prima volta, come vi comportereste? È quello che succede alle quattro coppie protagoniste del film di Paolo Costella “Per tutta la vita”, in onda martedì 27 giugno alle 21.20 in prima visione su Rai 2. Nel cast, Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Carolina Crescentini, Fabio Volo, Claudia Gerini, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi.

Le vicende delle coppie si intrecciano tra loro, in attesa di rinnovare la promessa di amore eterno, tra ansia, eccitazione e agitazione. C’è chi è pronto a risposarsi nuovamente, confermando i voti nuziali, chi non prova più amore per il partner, chi addirittura ha una storia parallela e trova nella cosa una perfetta via di fuga, chi alla fine sta bene anche così, senza l’obbligo di risposarsi. Mentre il giorno del secondo (primo) matrimonio si fa sempre più vicino, la tensione cresce e le coppie dovranno affrontare il loro problemi, perché questa volta il “sì” è davvero per sempre.