Genesi Company cresce e punta ad oltre 4 milioni di fatturato

Genesi Company, azienda che ha diffuso in Italia il Pilates, continua il suo processo di crescita e punta ad oltre 4 milioni di fatturato

Cresce sempre di più la passione degli italiani per il Pilates, testimoniata anche da Genesi Company ( https://www.genesicompany.it/ ), punto di riferimento in Italia per i professionisti e gli appassionati di questa disciplina nata ormai ad inizio del ‘900. L’azienda sta infatti vivendo una crescita notevole di anno in anno e prevede di chiudere il 2023 con fatturato di oltre 4 milioni di euro e una crescita stimata del +75% rispetto al 2021.

Protagonista di un rinnovato interesse sempre crescente che non accenna a diminuire, anzi, intorno alle tecniche e agli attrezzi del Pilates, Genesi Company – brand management company nata nel 2002 dall’intuizione di Emiliano Cais – ha oggi un ruolo fondamentale nella diffusione del Pilates in Italia. L’azienda, infatti, fornisce strumenti come ad esempio il noto Reformer ad oltre 2.000 studi di Pilates in tutta Italia, per un totale di oltre 15.000 professionisti e consumatori finali che utilizzano quotidianamente gli attrezzi del brand.

Dalla California all’Italia: quando Genesi Company portò il Reformer in Italia

Già nel 2003 Emiliano Cais intuì nel Pilates – all’epoca in voga negli Stati Uniti, soprattutto a New York e in California – delle grandi potenzialità. Si deve infatti a Genesi Company un importante contributo alla diffusione della pratica del Pilates in Italia, attraverso la pionieristica importazione del noto marchio californiano Balanced Body® (detentore oggi di più del 50% del mercato interno). Si tratta di prodotti unici realizzati direttamente partendo dai progetti originali di Joseph Pilates, padre dell’ormai celebre sistema di allenamento.

Cais assicurò quindi alla brand management company l’esclusiva per l’Italia del brand californiano, il più importante produttore al mondo di Reformer e Grandi Attrezzi Pilates, garantendo agli italiani l’accesso alle attrezzature ufficiali della pratica, diffondendo quindi anche qui la cultura del metodo Pilates. “Prima che arrivassimo noi nel 2002, qui in Italia il Pilates si conosceva ancora davvero poco. Qualche insegnante ne aveva fatto esperienza ma il metodo Pilates era ancora poco diffuso” spiega Cais, oggi CEO di Genesi Company.

Il modello imprenditoriale e il portafoglio di brand gestiti in Italia

Il modello di business innovativo e la forza di brand riconosciuti oltre i confini nazionali sono alla base del successo di Genesi Company. “Non è una sola e semplice distribuzione di prodotti, non solo compravendita, Genesi Company si dedica alla gestione, diffusione e interpretazione del brand nel territorio italiano, sempre in relazione diretta con le case madri. Adatta i prodotti e i servizi al mercato italiano, investendo anche nel raccontare i propri marchi per portarli ad essere conosciuti” – racconta Emiliano Cais.

Attualmente l’azienda, dalla sede operativa principale a Susegana (TV) ma con ATC (Authorized Training Center) nelle città di Milano, Napoli, Catania, Bologna, Vicenza e Roma – gestisce la distribuzione di brand di risonanza internazionale tra cui, oltre a Balanced Body®, anche Sissel per i piccoli attrezzi e strumenti di benessere riabilitativo (come ad esempio Spinefitter), Blackroll, brand specializzato in roller miofasciali e Toesox – Tavi, marchio di abbigliamento californiano. A opera di Genesi Company anche il rilancio del brand Rehatech, fondato nel 1995 da Cais, specializzato in lettini elettrici per la fisioterapia e la riabilitazione.

Nel 2023 non si escludono però nuove importanti entrate nel portafoglio dei brand trattati: “l’azienda è sempre aperta all’acquisizione di brand internazionali, con la sua esperienza ventennale è in grado di farli entrare nel mercato italiano e costruire una solida presenza sul territorio” anticipa infatti Emiliano Cais.

Non solo distribuzione: l’azienda si impegna in prima linea anche nel diffondere in Italia la cultura, e la formazione, sul Pilates

In Italia Genesi Company possiede il primato per il maggior numero di Studi Pilates che utilizzano i suoi prodotti, “Il nostro obiettivo, però, non è solo quello di far conoscere e quindi proporre sempre di più i prodotti dei brand da noi gestiti, ma è anche quello di creare consapevolezza intorno al Pilates. Non si tratta di una disciplina esclusivamente riabilitativa ma anzi un fortissimo alleato per allenamento sia di donne che di uomini. Per creare questa consapevolezza è però fondamentale partire dalla formazione degli istruttori preposti al supporto di chi si avvicina a questa disciplina” racconta Cais.

Sotto il nome di Balanced Body Education, Genesi Company è infatti il punto di riferimento per la formazione del settore: ogni anno i corsi erogati dall’academy certificano insegnanti qualificati nel campo del Pilates sia Matwork che Reformer e per gli altri grandi attrezzi del Pilates.

Genesi Company è anche organizzatrice per l’Italia di un evento di rilievo internazionale, il Pilates on Tour, che riunisce ogni anno centinaia di insegnanti Pilates grazie ai presenter selezionati di fama mondiale.

Per conoscere meglio Genesi Company e per saperne di più sul Pilates: https://www.genesicompany.it/